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【零售市道】新加坡5月零售向好增17%　分析指開關有幫助

商業 18:22 2022/07/07

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新加坡5月份的零售額按年同月增長17.8%，分析認為開關有幫助。(資料圖片)

新加坡已逐步放寬旅客入境安排，對整體經濟和零售表現都有幫助，但環球通脹問題存在，能源成本及其他雜項開支上升亦壓縮了零售商的盈利表現。

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新加坡統計局數據顯示，5月份的零售額按年同月增長17.8%，而4月份的按年同月增幅為12.1%。若排除汽車銷售，5 月份零售額增長22.6%，而前一個月的增幅為17.4%。巴克萊銀行高級經濟師Brian Tan認為零售表現變化不令人意外，並分析當中有一部分是來自遊客而非本地居民，觀光及旅遊回復明顯促進了新加坡的消費表現。另一方面他亦不認為當地有出現「報復性消費」。隨著消費者信心反彈，2021年受到疫情影響的百貨店銷售額增長73.1%，惟超市和特賣場的銷售額下降10.3%，原因是2021年5月因居家防疫等令當時需求基數較高。Brian Tan認為疫情淡化後，民眾重回辦公室、外出及旅遊皆會令消費需求再次轉變。

不過，新加坡零售商協會亦表示，隨通脹上升亦令經營壓力增加，協會主席 Ernie Koh表示，商戶暫時未有將價格上漲轉嫁給消費者，正感受到盈利受壓。有當地公用事業公司表示，7月到9月的電費將比上一季度調高約 8%，源於俄烏戰事影響天然氣和石油價格。新加坡財政部亦預料能源價格可能會在下半年保持高位。 Ernie Koh提到新加坡政府已積極應對環境，願意幫助零售商，如早前推出一項15億坡元的舒困資助計劃，支援民眾及商戶。聯昌國際銀行（CIMB）經濟師宋誠煥認為，電費只佔零售一少部分，尚有租金、員工薪金、各種雜費開支等壓力。

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責任編輯:王浩賢

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