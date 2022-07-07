【高息股攻略】富邦基金（香港）推高股息率指數ETF　覆蓋滬深港股、入場費約2000元

▲ 富邦基金管理（香港）董事總監吳方俊指，富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF為本港首隻覆蓋滬深港三地高息股的ETF。

富邦基金（香港）推出富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF （新上市編號：3190） ，該ETF旨在緊貼恒生滬港深（特選企業）高股息率指數的表現。該ETF將於7月8日掛牌，上市價每股10元，每手200股，入場費約2000元，管理年費約0.6%。

富邦基金管理（香港）董事總監吳方俊指，富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF為本港首隻覆蓋滬深港三地高息股的ETF，亦是本港首隻每季派息的高息股 ETF，首次派息日期為今年9月。

該ETF以流動性、波動性、股價表現及派息記錄四大機制作篩選標準，在其母指數 - 恒生滬港深（特選企業）300指數中選出高息股，指數最新股息率高達 8.13%。該指數共有30隻成份股，分散於不同行業。

金融股佔比近五成

當中，金融股佔比達46.2%，是指數中佔比最大的行業，其次是能源股及電訊股，比重分別是16.6%及12.4%。成份股包括中石化 （00386） 、中國神華 （01088） 及A股格力電器（滬：000651）。

吳方俊解釋，中資銀行股下半年有望受惠內地刺激經濟增加放貸，中資證券股亦有望受惠A股復甦及互通互通，至於中資保險股，則能夠受惠全球債息上升。能源股方面，波動性雖較大，但俄烏局勢發展將令能源需求短期內無法平衡。他又指，電訊股的現金流與派息比率上升的能見度高。

吳方俊又提醒，投資高息股時，要小心股息率走高是由於股價下跌，也要留意股息率高是否因公司的一次性收入造好。

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】

相關文章:

【下半年展望】瑞銀：選擇性看好本地銀行股、復甦受惠股及高息股

【高息股攻略】高息股指數尋寶 偉易達權重挑戰中石化

【高息股攻略】中電遭花旗削評級至「沽售」 批預測股息率不吸引