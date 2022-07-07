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【高息股攻略】富邦基金（香港）推出高股息率指數ETF　覆蓋滬深港股、入場費約2000元

股市 18:10 2022/07/07

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富邦基金管理（香港）董事總監吳方俊指，富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF為本港首隻覆蓋滬深港三地高息股的ETF。

富邦基金（香港）推出富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF （新上市編號：3190） ，該ETF旨在緊貼恒生滬港深（特選企業）高股息率指數的表現。該ETF將於7月8日掛牌，上市價每股10元，每手200股，入場費約2000元，管理年費約0.6%。

富邦基金管理（香港）董事總監吳方俊指，富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF為本港首隻覆蓋滬深港三地高息股的ETF，亦是本港首隻每季派息的高息股ETF，首次派息日期為今年9月。

富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數ETF以流動性、波動性、股價表現及派息紀錄四大機制作篩選標準，在其母指數 - 恒生滬港深（特選企業）300指數中選出高息股，指數最新股息率高達8.13厘。指數共有30隻成份股，分散於不同行業。

金融股佔比近五成

當中，金融股佔比達46.2%，是指數中佔比最大的行業，其次是能源股及電訊股，比重分別是16.6%及12.4%。指數成份股中，暫時比例最大的個股，依次為中石化 （00386） 、中國神華 （01088） 及A股格力電器（滬：000651）。

吳方俊解釋，中資銀行股下半年有望受惠內地刺激經濟增加放貸，中資證券股亦有望受惠A股復甦及互通互通，至於中資保險股，則能夠受惠全球債息上升。能源股方面，波動性雖較大，但俄烏局勢發展將令能源需求短期內無法平衡。他又指，電訊股的現金流與派息比率上升的能見度高。

吳方俊又提醒，投資高息股時，要小心股息率走高是由於股價下跌，也要留意股息率高是否因公司的一次性收入造好。

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