  • 29°C
香港時間 : 2022707日 (四) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲木瓜膏受污染需緊急回收 消費者應立即停用（附受影響批次名單）

環球社會熱點 18:06 2022/07/07

分享：

分享：

澳洲藥物管理局周三（6日）宣布，被視為港人熱門手信之一的Lucas’ Papaw Ointment木瓜膏多個批次受污染需緊急回收。藥物管理局呼籲受影響顧客立即暫停使用產品，並聯絡銷售點或客戶服務熱線退款。

護士遇病人離世TikTok拍片痛哭 網民批評消費死者 【下一頁】

澳洲藥物管理局（TGA）周三宣佈緊急回收Lucas’ Papaw Ointment木瓜膏11個批次產品，指相關批次受微生物污染，雖然對大多數人構成的威脅不大，但免疫功能較差人士一旦接觸，可能會有「輕微風險」（remote risk）感到不適。

受影響批次分別於2025年內到期，涉及15克、75克及200克木瓜膏。TGA呼籲顧客盡快檢查產品資料，其中15克產品批號刻於管末位置、75克及200克的批號則印在罐子底部，消費者應立即停用受污染產品。

澳洲擴大第4針接種對象 憂慮BA.4及BA.5確診增 【下一頁】

Lucas' Papaw Ointment發表聲明指，受影響顧客可將產品退回銷售點、或致電客戶服務熱線安排退貨及退款。

受影響批次如下：

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

漫畫《遊戲王》作者高橋和希逝世 疑浮潛意外身亡
今日
漫畫《遊戲王》作者高橋和希逝世 疑浮潛意外身亡
英15歲童遭虐待致死 母否認誤殺聲稱受男友控制
今日
英15歲童遭虐待致死 母否認誤殺聲稱受男友控制
約翰遜下台誰接班？ 英媒列接任大熱人選
今日
約翰遜下台誰接班？ 英媒列接任大熱人選
【新冠疫苗】澳洲擴大第4針接種對象 憂慮BA.4及BA.5確診增
今日
【新冠疫苗】澳洲擴大第4針接種對象 憂慮BA.4及BA.5確診增
黑莉出數據串拜登無力抗通脹 被網民狂串唔識計數
今日
黑莉出數據串拜登無力抗通脹 被網民狂串唔識計數

你可能感興趣

漫畫《遊戲王》作者高橋和希逝世 疑浮潛意外身亡
今日 15:33
漫畫《遊戲王》作者高橋和希逝世 疑浮潛意外身亡
英15歲童遭虐待致死 母否認誤殺聲稱受男友控制
今日 17:34
英15歲童遭虐待致死 母否認誤殺聲稱受男友控制
約翰遜下台誰接班？ 英媒列接任大熱人選
今日 17:00
約翰遜下台誰接班？ 英媒列接任大熱人選
食用安全 網絡熱話 污染 澳洲 產品

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄外長抵印尼出席G20 頓涅茨克烏軍力抗俄入侵（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
【烏克蘭戰爭】俄外長抵印尼出席G20 頓涅茨克烏軍力抗俄入侵（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄外長抵印尼出席G20 頓涅茨克烏軍力抗俄入侵（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間18:00）
Rihanna身家達109億 成美最年輕白手興家女富豪
Rihanna身家達109億 成美最年輕白手興家女富豪
有指約翰遜同意下台 英逾50官員辭職逼宮（第二版）
有指約翰遜同意下台 英逾50官員辭職逼宮（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款