澳洲木瓜膏受污染需緊急回收 消費者應立即停用（附受影響批次名單）

澳洲藥物管理局周三（6日）宣布，被視為港人熱門手信之一的Lucas’ Papaw Ointment木瓜膏多個批次受污染需緊急回收。藥物管理局呼籲受影響顧客立即暫停使用產品，並聯絡銷售點或客戶服務熱線退款。

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澳洲藥物管理局（TGA）周三宣佈緊急回收Lucas’ Papaw Ointment木瓜膏11個批次產品，指相關批次受微生物污染，雖然對大多數人構成的威脅不大，但免疫功能較差人士一旦接觸，可能會有「輕微風險」（remote risk）感到不適。

受影響批次分別於2025年內到期，涉及15克、75克及200克木瓜膏。TGA呼籲顧客盡快檢查產品資料，其中15克產品批號刻於管末位置、75克及200克的批號則印在罐子底部，消費者應立即停用受污染產品。

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Lucas' Papaw Ointment發表聲明指，受影響顧客可將產品退回銷售點、或致電客戶服務熱線安排退貨及退款。

受影響批次如下：

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責任編輯：郭麗明