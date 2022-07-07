  • 29°C
香港時間 : 2022707日 (四) 20:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲業】疫市紅利已用完？　遊戲業今年全球營收縮水1.2%

商業 19:20 2022/07/07

分享：

分享：

有數據公司研究預計，2022年全球遊戲市場的營收，將按年減1.2%至1880億美元（約1.47兆港元）。（法新社圖片）

遊戲業於疫下的銷售表現強勁，惟今年似乎也抵擋不住全球經濟衰退的影響。有數據公司研究預計，2022年全球遊戲市場的營收，將按年減1.2%至1880億美元（約1.47兆港元）。

【疫下營銷】KATE疫下反推新品　怪物唇膏熱賣350萬枝

《CNBC》報道，市場數據公司Ampere Analysis的研究顯示，自2015年以來，遊戲的銷量一直增加，2019年到2021年間更直接激增26%，達到破紀錄的1910億美元（約1.49兆港元），全因疫情令更多人留在家中以遊戲消磨時間。不過，今年各種不利因素浮現，預計2022年全球遊戲市場營收，將按年減1.2%至1880億美元（約1.47兆港元）。

俄烏戰爭亦成主因

以Microsoft（微軟）及Sony（索尼）為例，今年分別推出了Xbox Series系列主機及PS5，但後續卻因物流中斷、零件短缺影響實際銷售，市場營收從此時開始下滑；再加上今年的俄烏戰爭，加劇供應鏈和通脹問題，遊戲業前景進一步惡化。

Ampere研究總監Piers Harding-Rolls表示，通脹率上升減低消費意慾，加上其他多種因素，遊戲業過去2年的輝煌業績，將在2022年吐回部分紅利。

【電影票房】《壯志凌雲：獨行俠》全球勁收87億元　湯告魯斯分紅有望破7.8億

【疫市營商】如何把握後疫情復機遇？　調查：品牌具幽默感成關鍵

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【任天堂】Switch生產追不上需求　料今年銷量再減1成
2022/05/01
【任天堂】Switch生產追不上需求　料今年銷量再減1成
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
2022/05/25
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
【機迷福音】 不用再捱炒價？　 PS5將大幅增加產量　料今年售1800萬部
2022/06/01
【機迷福音】 不用再捱炒價？　 PS5將大幅增加產量　料今年售1800萬部
【機迷熱話】日本玩家豪花32萬購買任天堂股票　只為出席股東大會追問遊戲動向
2022/07/01
【機迷熱話】日本玩家豪花32萬購買任天堂股票　只為出席股東大會追問遊戲動向

你可能感興趣

【任天堂】Switch生產追不上需求　料今年銷量再減1成
19:00 2022/05/01
【任天堂】Switch生產追不上需求　料今年銷量再減1成
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
11:45 2022/05/25
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
【機迷福音】 不用再捱炒價？　 PS5將大幅增加產量　料今年售1800萬部
11:58 2022/06/01
【機迷福音】 不用再捱炒價？　 PS5將大幅增加產量　料今年售1800萬部
電玩手遊 科技產品 疫情 經濟衰退 經濟 遊戲 銷售 運輸 Microsoft Sony

上一篇文章

【數碼轉型】生產力局設數碼不求人平台　助本地傳統店舖數碼轉型　老字號冀憑網銷營業額升3成

下一篇文章

【零售市道】新加坡5月零售向好增17%　分析指開關有幫助
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電影票房】《壯志凌雲：獨行俠》全球勁收87億元　湯告魯斯分紅有望破7.8億
【電影票房】《壯志凌雲：獨行俠》全球勁收87億元　湯告魯斯分紅有望破7.8億
【抗通脹】日迴轉壽司企業力抗通漲　加價在所難免
【抗通脹】日迴轉壽司企業力抗通漲　加價在所難免
DSE放榜｜香港中學文憑考試7月20日放榜 為DSE考生打氣有電訊商向全港考生免費送5G SIM咭
DSE放榜｜香港中學文憑考試7月20日放榜 為DSE考生打氣有電訊商向全港考生免費送5G SIM咭
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【香港書展】香港書展同期設「運動消閒博覽」及「零食世界」　冀消費券帶動生意
【香港書展】香港書展同期設「運動消閒博覽」及「零食世界」　冀消費券帶動生意
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款