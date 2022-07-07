【遊戲業】疫市紅利已用完？　遊戲業今年全球營收縮水1.2%

▲ 有數據公司研究預計，2022年全球遊戲市場的營收，將按年減1.2%至1880億美元（約1.47兆港元）。（法新社圖片）

遊戲業於疫下的銷售表現強勁，惟今年似乎也抵擋不住全球經濟衰退的影響。有數據公司研究預計，2022年全球遊戲市場的營收，將按年減1.2%至1880億美元（約1.47兆港元）。

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《CNBC》報道，市場數據公司Ampere Analysis的研究顯示，自2015年以來，遊戲的銷量一直增加，2019年到2021年間更直接激增26%，達到破紀錄的1910億美元（約1.49兆港元），全因疫情令更多人留在家中以遊戲消磨時間。不過，今年各種不利因素浮現，預計2022年全球遊戲市場營收，將按年減1.2%至1880億美元（約1.47兆港元）。

俄烏戰爭亦成主因

以Microsoft（微軟）及Sony（索尼）為例，今年分別推出了Xbox Series系列主機及PS5，但後續卻因物流中斷、零件短缺影響實際銷售，市場營收從此時開始下滑；再加上今年的俄烏戰爭，加劇供應鏈和通脹問題，遊戲業前景進一步惡化。

Ampere研究總監Piers Harding-Rolls表示，通脹率上升減低消費意慾，加上其他多種因素，遊戲業過去2年的輝煌業績，將在2022年吐回部分紅利。

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責任編輯：李智美