【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%

疫情改變消費模式，騙子亦隨之發展新的欺詐策略，令人防不勝防。根據LexisNexis Risk Solutions發布的《亞太區欺詐真實成本報告》指出，亞太地區的欺詐成本較疫情前上升逾10%。企業在欺詐交易中每損失1美元（約7.8港元），便須承擔近4美元（約31.4港元）作跟進。

【黑客攻擊】偽裝系統郵件繞過阻截 報告：兩成電郵帶惡意HTML附件

亞太區欺詐真實成本報告提到，隨著全球「先買後付」（Buy Now Pay Later，BNPL）競爭愈演愈烈，並且大多由各地市場的本土機構主導。BNPL機構的開戶量增長達65%，與遠程在線和移動交易的強勁增長一致。

然而，騙子有意針對新興金融行業，令BNPL供應商承擔了超過十分之一的支付損失，遠高於其他支付平台的損失。

網上銀行、貸款機構 欺詐成本最高

調查結果顯示，企業在每單交易的平均欺詐成本由2019年的3.5美元（約27.5港元），增至3.99美元（約31.3港元），而網上銀行和其他貸款機構的欺詐成本更高達6.33美元（約49.7港元）。其他新興支付渠道，BNPL及電子錢包的欺詐成本則為4.75美元（約37.3港元）。亞太地區的欺詐成本較2019年疫情前，上升10%至16%。

惟幾乎所有網上銀行和新興金融服務行業，包括BNPL和電子錢包，均未完全將網絡安全和相關運營納入反欺詐流程。這些機構並未有廣泛使用人工智能（AI） 和機器學習（ML） 模型進行欺詐檢測，削弱欺詐發生後的補救力度。

LexisNexis Risk Solutions又指，為保持一定水準的客戶體驗，電子商務服務商在順暢的客戶體驗，和加強安全措施之間找到平衡，令他們在身份驗證方面需面對很大的挑戰。無法使用電話號碼、電郵地址、行為分析和設備，去驗證及識別合成身份，是企業欺詐損失的主因。

該企的欺詐及身份識別總監Thanh Tai表示，欺詐行為非常複雜，發展速度也非常快。欺詐行為持續轉向數碼渠道，意味著企業必須將物理和數碼身份屬性結合於欺詐偵測和預防方法，以增強客戶體驗、保持競爭力並避免損失。

【網絡安全】微軟揭Android現收費惡意欺詐 籲避免授權

【加密貨幣詐騙】失蹤加密女王涉詐騙逾314億元 列入FBI十大通緝要犯名單

責任編輯：殷凱怡

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：