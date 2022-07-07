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【DSE放榜】SmarTone向全港考生打氣 免費送出5G SIM咭 入內文即睇點攞禮物

理財智慧 17:50 2022/07/07

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今年的香港中學文憑試 （DSE） 將於7月20日放榜，為鼓勵一眾應屆考生，SmarTone向全港考生送出免費5G SIM咭，包括100GB 5G 數據及無限通話分鐘，有效期長達180日為大家打氣。

    點擊圖片放大
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【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識


 
即日起，應屆DSE或國際文憑課程（IB）考生到任何SmarTone門市或流動銷售點，只需出示DSE准考證或IB的個人識別碼（PIN）憑證，即可免費領取 5G SIM咭一張。數量有限，先到先得。

SmarTone向全港考生免費送出5G SIM咭

【好想去旅行】調查指79%受訪者擬6至9月離境旅遊 呢5個地方大家最想去，詳見【下一頁
 
是次活動獲得最多活躍用戶的香港大學生及大專生社交平台Dcard的全力支持。Dcard已開設「DSE考生專區」，各考生可圍爐打氣之外，還可向師兄師姐交流各項新生升學資訊，齊為放榜日作好準備。歡迎各位考生註冊Dcard戶口參與討論。

【青姐話】向上游 唔使愁

【Anson Lo生日】教主盧瀚霆7.7生日與眾同樂 市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀中環 長者可免費搭九巴，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍
 

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