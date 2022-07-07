【DSE放榜】SmarTone向全港考生打氣 免費送出5G SIM咭 入內文即睇點攞禮物

今年的香港中學文憑試 （DSE） 將於7月20日放榜，為鼓勵一眾應屆考生，SmarTone向全港考生送出免費5G SIM咭，包括100GB 5G 數據及無限通話分鐘，有效期長達180日為大家打氣。

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即日起，應屆DSE或國際文憑課程（IB）考生到任何SmarTone門市或流動銷售點，只需出示DSE准考證或IB的個人識別碼（PIN）憑證，即可免費領取 5G SIM咭一張。數量有限，先到先得。

▲ SmarTone向全港考生免費送出5G SIM咭

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是次活動獲得最多活躍用戶的香港大學生及大專生社交平台Dcard的全力支持。Dcard已開設「DSE考生專區」，各考生可圍爐打氣之外，還可向師兄師姐交流各項新生升學資訊，齊為放榜日作好準備。歡迎各位考生註冊Dcard戶口參與討論。

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記者：陳詠妍

