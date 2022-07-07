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英15歲童遭虐待致死 母否認誤殺聲稱受男友控制

環球社會熱點 17:34 2022/07/07

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英國一名15歲男孩與母親同住不足一年，期間多次遭母親及男友施虐，最終於去年8月死於多處肋骨骨折。男孩36歲母親周三（6日）在庭上表示相當愧疚，聲稱是受男友控制下才虐待兒子，承認自己是個失敗的母親。

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15歲男孩卡里諾夫斯基（Sebastian Kalinowski）2020年由波蘭搬至英國西約克郡，與母親卡利諾夫斯卡（Agnieszka Kalinowska）及其男友拉托謝夫斯基（Andrzej Latoszewski）同住。利茲皇家法院檢察官稱，男孩在不足一年間多次遭母親及男友施虐，其中被殘酷虐待數周，他於去年8月因多處肋骨骨折，引發感染死亡。

《每日郵報》引述陪審員指，卡里諾夫斯基被母親及男友以床板毆打、遭電線鞭打及被逼做出一些「羞辱性」動作，檢察官形容施虐過程猶如酷刑。檢察官在庭上稱，這對情侶在家中安裝閉路電視監視卡里諾夫斯基，施虐過程亦被錄下作證據。

陪審員觀看影像後透露，男孩主要遭拉托謝夫斯基虐待，母親雖並非每次有份參與，但證據顯示她曾在不同時間向男孩施暴。

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庭上播放多段影片，顯示卡利諾夫斯卡曾踢向兒子、又按著兒子腿部供男友施虐。卡利諾夫斯透過翻譯於庭上承認有對兒子作出殘忍行為，亦用惡毒言語辱罵兒子，指自己一直受男友控制，因懼怕男友而聽從他指令，又稱男友是一家之主，是他決定虐待愛兒。

她被問及為何目睹男友殘忍施虐卻無制止，她表示因太害怕而不敢出手阻止，指自己是個失敗的母親，願意代替兒子死去。

但卡利諾夫斯否認直接或間接造成卡里諾夫斯基肋骨受傷致死，拒絕承認誤殺或導致兒童死亡等罪。至於拉托謝夫斯基已承認誤殺及虐待兒童罪。

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責任編輯：郭麗明

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