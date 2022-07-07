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【疫市營商】Carousell夥Zeek 　在港推門對門配送貨服務

商業 17:30 2022/07/07

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分類買賣平台Carousell正式宣布與東南亞智能物流平台Zeek合作，推出全新配送服務，為香港的Carousell用戶提供更全面的買賣體驗。（Carousell提供圖片）

分類買賣平台Carousell正式宣布與東南亞智能物流平台Zeek合作，推出全新配送服務，為香港的Carousell用戶提供更全面的買賣體驗。是次全新配送服務適用於廣泛的產品類別，包括全新及二手商品。

【疫下營銷】KATE疫下反推新品　怪物唇膏熱賣350萬枝
 
Carousell年初進行了一項調查，旨在了解本地商戶所面對的挑戰。調查發現，本地商戶面對的3大挑戰是物流問題（62%）、業務無法繼續經營（64%）和無法適應社交距離措施（67%）。

因此，Carousell透過與Zeek合作，為本地個人用戶及商戶提供更全面的配送服務。是次服務適用於廣泛的產品類別，包括：電腦及科技、美容及化妝品、手提電話及電子遊戲、家庭電器、健康及營養食用品、寵物用品及汽車配件，務求提供便利的物流服務。用戶在出售或購買指定產品類別時，會在選項中看到「派送服務」這項新選擇。
 
Carousell用戶可享獨家優惠

Zeek為Carousell用戶提供適合不同產品類別的多元化配送服務，用戶可透過「Zeek2Door斑馬到家」選擇即日／翌日配送服務，輕鬆把貨品送到門前或智能櫃。同時亦可選擇更快捷的 「ZeekDash斑馬快送」，享受2小時或4小時點對點特快配送服務。
 
Carousell用戶現凡於Zeek註冊成為賬戶，並選擇2小時或4小時特快配送服務，即可享港幣30元優惠，可於送貨或取貨時使用。

此外，Carousell賣家可透過方便快捷的物流服務，加速業務增長，特別是中小企商戶，現成功登記成為Zeek客戶，可享即日／翌日配送獨家優惠，寄送5公斤貨品只需港幣27元，不設最低配送單量，首月更可免除額外附加費。

【電影票房】《壯志凌雲：獨行俠》全球勁收87億元　湯告魯斯分紅有望破7.8億

【疫市營商】如何把握後疫情復機遇？　調查：品牌具幽默感成關鍵

責任編輯：李智美

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