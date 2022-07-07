【7月好去處】Mira Place推「MIRAcle ARTventure」 憑消費獲限定主題禮品 打卡贏COCO二人下午茶

Mira Place夥拍本地著名年輕藝術家何博欣 （Vivian Ho），以創意畫作開啟「MIRAcle ARTventure」尖沙咀奇幻之旅。由7月5日至31日期間，Mira Place把Vivian的畫作立體化，使中庭及場內指定地點成為打卡地點，更可透過AR技術讓市民完全置身於Vivian的奇幻世界，於場內佈置打卡參加IG活動更可贏取豐富禮品。推廣期間，可於商戶盡享夢幻美食及潮流單品，於場內消費滿指定金額更可入手Mira Place x Vivian Ho限定禮品。

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活動期間，於MIRAcle ARTventure任何打卡位拍照並上載至Instagram參與「潮影奇幻Mira Place」IG打卡活動，即有機會贏得The Mira Hong Kong酒店時尚型格糕點品牌COCO二人下午茶，以及贏取Mira Place x Vivian Ho帆布袋及Espresso Alchemy 咖啡禮券，打卡之餘更能賺取美食。

除此之外，為了讓市民大眾一同投入異想尖沙咀的奇幻世界，Mira Place會員於場內以電子消費簽帳滿400元即可換領Mira Place x Vivian Ho文件夾乙個，而逢星期六及日簽帳滿800元，額外送Mira Place x Vivian Ho帆布袋乙個，於指定日子更可於中庭體驗由Mira Place與Brother合作推出的DIY帆布袋體驗，盡情發揮想像，於設計盡顯個人風格。

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責任編輯：羅浩濂