【約翰遜下台】誰人接班？ 英媒列接任大熱人選

英國首相約翰遜即將發表聲明，估計宣布辭職。英國媒體列舉多位潛在的首相接任人選，當中以前財相辛偉誠、貿易政策國務大臣莫佩琳及國防大臣華禮仕被傳為大熱，其他熱門人選包括前外相侯俊偉及現任外相卓慧思。

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英國太陽報報稱，辛偉誠（Rishi Sunak）為大熱門，其次是莫佩琳（Penny Mordaunt），華禮仕（Ben Wallace）、卓慧思（Liz Truss）﹑侯俊偉（Jeremy Hunt）及前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）等人緊隨其後。

日前請辭的辛偉誠是各大英媒預測的接任首相熱門人選，年僅42歲的他自7年前成為國會議員後，仕途扶搖直上，早已被外界估計是下任首相的有力競爭者。一旦成功當選，辛偉誠將是首位有亞洲血統的英國首相。

莫佩琳因2019年成為英國史上首位女防相而聲名大噪，但約翰遜上台不久後便將其辭退。莫佩琳曾在英國皇家海軍服役，擁有多年外交經驗，支持英國脫歐，2018年時反對逼宮文翠珊。

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華禮仕因率直及敢言在國會獲得不少支持與尊敬，但與前兩者相比接任呼聲明顯較低，有指與他的率直性格及持續支持約翰遜有關。

卓慧思曾在2019年時表明有意競逐保守黨黨魁之位，與約翰遜成為對手。其後她宣布退出，改為支持約翰遜。此後，卓慧思在政府一直升官，現時擔任外交大臣。太陽報指卓慧思早已有意拜相，嘗試以前首相戴卓爾夫人（Margaret Thather）的形象示人。

侯俊偉2019年與約翰遜角逐保守黨黨魁，最終落敗而回。作為英國最長任期的衛生大臣，侯俊偉不受左翼勢力歡迎，但在保守黨內他被視為中間派，英國脫歐公投上為留歐派。

大熱接任人賠率

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責任編輯：吳漢培