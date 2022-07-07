  • 29°C
香港時間 : 2022707日 (四) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【約翰遜下台】誰人接班？ 英媒列接任大熱人選

環球政治 17:00 2022/07/07

分享：

分享：

英國首相約翰遜即將發表聲明，估計宣布辭職。英國媒體列舉多位潛在的首相接任人選，當中以前財相辛偉誠、貿易政策國務大臣莫佩琳及國防大臣華禮仕被傳為大熱，其他熱門人選包括前外相侯俊偉及現任外相卓慧思。

有指約翰遜同意下台 英逾50官員辭職逼宮 【下一頁】

英國太陽報報稱，辛偉誠（Rishi Sunak）為大熱門，其次是莫佩琳（Penny Mordaunt），華禮仕（Ben Wallace）、卓慧思（Liz Truss）﹑侯俊偉（Jeremy Hunt）及前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）等人緊隨其後。

日前請辭的辛偉誠是各大英媒預測的接任首相熱門人選，年僅42歲的他自7年前成為國會議員後，仕途扶搖直上，早已被外界估計是下任首相的有力競爭者。一旦成功當選，辛偉誠將是首位有亞洲血統的英國首相。

莫佩琳因2019年成為英國史上首位女防相而聲名大噪，但約翰遜上台不久後便將其辭退。莫佩琳曾在英國皇家海軍服役，擁有多年外交經驗，支持英國脫歐，2018年時反對逼宮文翠珊。

前女友爆約翰遜誓不辭職 自認天授權力管理英國 【下一頁】

華禮仕因率直及敢言在國會獲得不少支持與尊敬，但與前兩者相比接任呼聲明顯較低，有指與他的率直性格及持續支持約翰遜有關。

卓慧思曾在2019年時表明有意競逐保守黨黨魁之位，與約翰遜成為對手。其後她宣布退出，改為支持約翰遜。此後，卓慧思在政府一直升官，現時擔任外交大臣。太陽報指卓慧思早已有意拜相，嘗試以前首相戴卓爾夫人（Margaret Thather）的形象示人。

侯俊偉2019年與約翰遜角逐保守黨黨魁，最終落敗而回。作為英國最長任期的衛生大臣，侯俊偉不受左翼勢力歡迎，但在保守黨內他被視為中間派，英國脫歐公投上為留歐派。

大熱接任人賠率

    點擊圖片放大
    +5
    +4

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜
2022/07/06
查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜
英兩閣員發公開信辭職 約翰遜親自回覆
2022/07/06
英兩閣員發公開信辭職 約翰遜親自回覆
英財相與衛生大臣辭職 約翰遜堅拒下台
2022/07/06
英財相與衛生大臣辭職 約翰遜堅拒下台
英國擬立新法加強網絡安全 打擊外國假新聞
2022/07/05
英國擬立新法加強網絡安全 打擊外國假新聞
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
2022/07/05
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴

你可能感興趣

查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜
18:15 2022/07/06
查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜
英兩閣員發公開信辭職 約翰遜親自回覆
17:05 2022/07/06
英兩閣員發公開信辭職 約翰遜親自回覆
英財相與衛生大臣辭職 約翰遜堅拒下台
11:02 2022/07/06
英財相與衛生大臣辭職 約翰遜堅拒下台
政治 辭職 英國 約翰遜 卓慧思 辛偉誠

上一篇文章

英15歲童遭虐待致死 母否認誤殺聲稱受男友控制

下一篇文章

【約翰遜下台】約翰遜料宣布辭職 英逾50官員逼宮（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄外長抵印尼出席G20 頓涅茨克烏軍力抗俄入侵（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄外長抵印尼出席G20 頓涅茨克烏軍力抗俄入侵（不斷更新）
Rihanna身家達109億 成美最年輕白手興家女富豪
Rihanna身家達109億 成美最年輕白手興家女富豪
【約翰遜下台】約翰遜料宣布辭職 英逾50官員逼宮（第二版）
【約翰遜下台】約翰遜料宣布辭職 英逾50官員逼宮（第二版）
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間19:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款