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【太陽城復牌】 周焯華「愛將」盧衍溢擬接手太陽城 要約價待決 股價復牌急升近1.4倍

股樓投資 16:53 2022/07/07

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停牌近兩個月的太陽城集團（01383）公布，集團執行董事盧衍溢已購入集團股份，與一致行動人士持股近75%，需要提出全面收購要約。太陽城及凱升控股（00102）今日（7日）復牌，股價齊爆升。太陽城一度高見0.2元，最多升逾2.5倍，收報0.133元，仍大升1.4倍，見逾半年高位；凱升則大升80%，收報0.081元。

同場加映﹕【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

太陽城集團發公告指，就前主席周焯華欠3億元貸款未能還款一事，已將有關的抵押股份招標，最終由執行董事盧衍溢5月完成收購有關股份，交易完成後，盧衍溢作為要約人連同一致行動人士持約49.99億股，相當於合共持有太陽城約75%股權，因持股逾3成，按法例需要提出全面收購要約。

【港交所 388】 瑞信調高港交所目標價23% 料港股日均成交升 股價升近7%突破400元關口【見下頁

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集團指，要約價取決於收購及合併委員會會議結果，執行人員根據《收購守則》將有關要約的要約價問題轉介予收購及合併委員會，因為事項牽涉特別罕見、事關重大或難於處理的爭論要點，因此最終作價，要取決於收購及合併委員會會議結果。

同場加映﹕【青姐話】向上游 唔使愁

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記者：郭秀慧

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周焯華 收購 香港交易及結算所有限公司 復牌 港股 太陽城集團（01383） 凱升控股（00102）

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