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【虛擬銀行】ＷeLab Bank：推GoWealth是理財業務首步、明年推保險　冀今年底貸款餘額按年增3倍

股市 16:43 2022/07/07

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Welab Bank行政總裁李家達表示，今年上半年貸款收入較去年下半年增長10倍，希望該行今年底貸款餘額按年增長3倍。該行近日推出GoWealth智能理財顧問服務，他指這是該行財富管理業務首步，未來仍會在理財業務探討有何發展空間，冀明年首季推保險業務。他重申，相信明年底該行可達到費用收入和利息收入各佔整體收入50％。

李表示，GoWealth向客戶提供組合式投資，可助客戶分散風險，且該服務可追蹤投資進度是否處於正軌（on track），服務沒鎖定期，入場門檻100元，認購費為投資總額的1.5%，不設贖回費和行政費。新客以優惠碼「INVEST」開戶，可獲500元起步資金。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示，GoWealth投資引擎設12個標準投資組合，配搭個人投資建議，即時模擬組合在1.2萬個不同市況下長達50年的前瞻走勢。

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虛擬銀行 財富及資產管理 銀行 WeLab

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