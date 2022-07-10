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【員工福利】美企提供更年期福利　跨性別女員工也受惠

16:00 2022/07/10

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美國健體企業P.volve更為女性和跨性別女員工提供更年期福利，冀能減輕身心變化對員工帶來的影響。（本報資料圖片）

疫情下的職場文化逐漸改變，不少打工仔更重視員工福利和企業對社會議題的敏感度。有企業近日更為女性和跨性別女員工提供更年期福利，冀能減輕身心變化對員工帶來的影響。

【元宇宙開工】元宇宙工作有何感覺？　劍橋研究：VR辦公引挫敗感及效率低

該增設更年期福利的美國企業P.volve業務發展總裁Maya Bodinger表示，「更年期對員工的影響比大眾想像中更大。」隨時代改變，企業亦應該擴大女性健康福利的覆蓋範圍。

更年期時，女性會出現一系列的症狀，最常見的是腦霧、認知障礙、疲勞和情緒波動，惟不少企業也忽略該領域的福利，使職場女性變得無助，或會加劇更年期為女性員工帶來的影響。

據外媒《Benefitnews》報道，美國退休人員協會曾針對職業女性進行有關更年期的一項調查發現，每10名職業女性，就有9名表示更年期的身體變化會直接影響其工作表現。協會預計，企業每年會因女性員工步入更年期，削弱生產力而損失1,500億美元（約1.1萬億港元），然而甚少有企業向員工提供更年期福利以協助女性員工適應身體變化。

提供健身課程 跨性別女員工也受惠

據悉，該企跨性別女員工亦受惠於是次增設的福利，包括其為員工設計健身課程，解決和教育員工如何避免因衰老和荷爾蒙變化而導致的肌肉質量損失。期望可透過定期運動，增加骨密度和改善心臟健康，以及改善骨盆底和性健康。

該企人才與培訓副總裁Antonietta Vicario補充，對員工進行相關教育和提供運動協助只是第一步，更重要是僱主需了解更年期對女性的影響，思考如何減輕其負擔，使企業和員工達到雙贏局面。

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責任編輯：文睿

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