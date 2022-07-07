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【民事訴訟】劉翔狀告新東方侵權　求索15萬元僅獲賠6000人幣

股市 16:59 2022/07/07

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【民事訴訟】運動員劉翔告新東方侵權　新東方僅需賠6000人幣

內地補習社品牌新東方近期因轉營電商直播成為焦點，公司與中國知名跨欄運動員劉翔的案件，也引起外界注意。北京互聯網法院今日（7日）公布，裁定新東方前途出國因未經許可使用劉翔肖像，宣傳商業信息，侵害其肖像權，須向劉翔道歉與賠償6000元人民幣。

案情指，新東方2016年於微信公眾號發布名為《從8年前的劉翔到今年的傅園慧，中國這才真正強大起來》的文章，涉676人次閱讀量，文中附有劉翔賽場上照片，文末附有新東方「美國小常春藤中學全國巡迴展覽」廣告宣傳。

原告人劉翔立案時提出，要求新東方停止侵權行為；集團需連續60日在報紙及微訊公眾號作道歉，報紙版面不得少於9厘米乘14厘米以及經濟和精神損害索償150,000元人民幣。

法院指出，新東方未有醜化劉翔，污損、侵權情節輕微，僅需書面致歉及內容經由法院審核。原告未有精神損害及合理開支憑據，因此該院不予支持因此其他賠償建議。

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