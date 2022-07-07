【ESG】ESG冠軍基金 3年年率化回報18%

▲ 冠軍ESG基金3年年率化回報18%

下半年剛開始，市場忙於總結上半年的成績表，受環球收水及加息重擊，累股債雙殺，今年ESG（環境、社會及管冶）零售基金普遍呈負回報。但專家認為，基金投資較宜放眼長線，如以3年的投資成績衡量，凱基對大約100隻綠色產品作大搜查，冠軍基金的年率化回報勁彈18%，主因是押注熱捧行業，帶挈主題式基金跑出。

凱基證券亞洲投資策略主管溫傑回應本報查詢指，若以截至今年6月底止的過往3年回報計，表現最好的3隻本港零售ESG基金，分別為法巴能源轉型基金，其3年的年率化回報為18.2%；至於排第2位是貝萊德新世代交通基金，同期回報為12.7%；晉達環球環境基金的3年年率化回報亦錄得近13%，高踞3甲榜。

溫傑拆解上述產品跑贏的原因，從往績分析，三者均主力投資美股，約佔組合達四至五成，而基金價格普遍於2020年至2021年的上半年大幅上揚，相信是受惠美股於期內處於大牛市，以及選股得宜。

冠軍ESG基金波幅大 入市前宜先觀望

對於散戶應否追買往績勝人一籌的產品，溫傑提醒，由於現市况對美股短線持觀望態度，而上述基金的波幅又偏高，以法巴能源轉型基金為例，其波幅高達四成，建議投資者可以先作觀望，待美股的前景相對較明朗時，再入市相關基金。可是，針對中長線的投資者，不妨採平均成本法分注累積基金單位。

另外，溫傑續指，法巴能源轉型基金的基礎貨幣是歐元，回報以美元計，上半年美滙指數急升近10%，基金或會受滙率變動影響。

問及ESG基金的回報是否較同類類型非綠色類產品好，溫傑再以法巴能源轉型基金，以及晉達環球環境基金為例，其回報的確較佳，相信與基金經理的選股及國家分布有關，反映ESG投資於特定行業，可能較具有優勢，尤其當相關行業熱炒。

但溫傑補充，須留意以上兩隻突圍的ESG產品，投資取向較特別，或難跟其他基金作直接比較，較宜參考能源類別，以及環球股票基金。再舉晉達環球環境基金為例，其持股偏重24隻權重股，相對集中，當相關股份表現理想，將大幅推升基金價格。至於貝萊德新世代交通基金，如果跟其他科技基金比較，表現只屬中游水平。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪