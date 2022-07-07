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【疫下營銷】KATE疫下反推新品　怪物唇膏熱賣350萬枝

商業 16:24 2022/07/07

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日本KATE疫下發展唇膏市場，以新推廣策略成功獲得消費者注意。（KATE圖片）

受到疫情大流行影響，化妝品市場因為防疫及社交距離措施受影響，市場大幅受壓。不過亦有品牌卻看到機遇，日本KATE便挑戰以往沒有著力發展的唇膏市場，加上新推廣策略，成功獲得消費者注意而大賣。

【香港經濟】逾7成港企冀拓展業務　計劃於未來12個月開拓新市場

日本市場調查機構INTAGE數據顯示，化妝品市場在2019年前表現平穩，但2020年急劇下降至6670億日圓(約385億港元)，僅前一年88%，2021年表現亦沒有起色，維持相若。最大影響是彩妝類產品，2020年大幅下降至1661億日圓(約96億港元)，2021年更只有1548億日圓(約89億港元)。尤其是粉底、唇膏等產品，因佩戴口罩時會容易脫色或被遮蓋。

Monster名字與唇膏有何關係？

日本花王集團旗下彩妝品牌KATE在去年5月推出其怪獸級持色唇膏系列，主打不沾口罩、持色保濕及顯色等，獲得消費者注意，半年後累計出貨120萬枝，至今已破350萬枝，經常處於缺貨狀態甚為搶手。

花王集團代表發言人若井麻衣表示，KATE過往主力眼妝類產品，唇膏系列相對較弱，當打算加強開發產品時便遇上疫情，消費者對化妝品需求急劇變化，便轉向研發在疫下可用的唇膏。著眼於對化妝仍有要求的年輕人，主力改善產品保濕顯色、不沾口罩的效果。

新唇膏的命名亦有創新感，若井表示經內部討論後，認為Monster一字的感覺最為突顯產品特色，她坦言跟過往的定名方式完全不同，但亦關鍵到往後的社交媒體宣傳，找來網絡紅人合作及於TikTok展開短片攻勢，吸引到年輕人注意，甚至擴展到其父母層取得成功，取得21年度日本唇膏市場佔有率第一位。

【香港商機】港人對領帶、袋巾需求增　本地商戶冀開發更多產品線

責任編輯:王浩賢

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市場拓展 日本 化妝

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