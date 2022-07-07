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【旅遊景點】巴黎鐵塔被揭生鏽問題嚴重 當局卻只花六千萬歐元重新上漆 專家批評：只是掩耳盜鈴

環球政經 22:00 2022/07/07

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根據外媒報道，知名旅遊景點巴黎鐵塔的生鏽問題非常嚴重，須要全面維修，外媒引述鐵塔一名經理指，如果當年負責興建的艾菲爾（Gustave Eiffel）本人到訪鐵塔，他大可能會心臟病發。盡管情況嚴重，但鐵塔營運管理公司只計畫在2024年巴黎奧運之前，耗資六千萬歐羅為鐵塔重新油漆。

【英國首相】逾50名內閣辭職　約翰遜宣布辭任首相　英鎊兌港元一度高見9.43【下一頁

【青姐話】向上游 唔使愁

不過有專家批評此舉只是掩耳盜鈴，他認為巴黎鐵塔現在須要的是全面維修，小修小補的效果將會「非常可悲」，不單無助於改善問題，甚至會導致腐蝕情況更嚴重，如果在未消除舊漆以及生鏽的問題前便油上新漆，當舊有的油漆剝落便會連帶新漆一同剝落，

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要

外間推測營運管理公司之所以不願意封閉大修的原因，很有可能是因為「錢作怪」，巴黎鐵塔作為法國知名景點，每年吸引大約600萬名遊客到訪，並帶來約5200萬歐元的收入，因此封閉大修的話，無擬重創觀光收益。

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記者：鄭日棱

 

 

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