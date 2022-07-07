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【盈喜股】 中遠海控發盈喜 料上半年多賺近75% 股價一度升近8%

股樓投資 16:11 2022/07/07

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中遠海控（01919）發盈喜，預計中期純利按年升約75%，至647.2億元人民幣。多間大行亦發表研究報告，其中美銀及滙豐均維持對其「買入」評級，予其目標價分別21.5元及21元。消息刺激股價今早（7日）高開近7%，更一度高見11.72元，最多升近8%，其後升勢回順，收報11.42元，升5.2%，成交額13.2億元；A股高開7%，收報14.72元人民幣，升5.7%。

同場加映﹕【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

集團指，預計扣除非經常性損益的淨利潤約644.4億元人民幣，按年增加74.1%；息稅前利潤（EBIT）約952.5億元人民幣，按年增加92.1%。集團又指，今年上半年，國際集裝箱運輸供求關系較為緊張，主干航綫出口運價保持高位運行，而內地出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值增長59%，至3,286.03點。

【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】向上游 唔使愁

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記者：郭秀慧

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港股 大行報告 盈喜 買入 目標價 純利 中遠海控（01919）

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