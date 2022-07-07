方便子女開學　免受舟居勞頓之苦　貼心父母月花8000租大埔開放式戶

每年六至八月，是傳統租賃旺季，近期有「貼心」父母為子女承租大埔嵐山一個開放式單位，原因是為了方便子女上學，不想其受舟車勞頓之苦。

中原地產李嘉龍說，嵐山9座中層A室，實用面積196平方呎，開放式間隔，新近以月租8,000元租出，平均呎租約40.8元。代理透露，新租客為一名本地大學生，為方便上學，家人為其租入上址自住。

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值得留意的是，暑期租務旺季效應帶動下，近期大型屋苑租務交投急升，但租金未見明顯反彈。

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