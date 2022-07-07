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【新股IPO】三新股明日掛牌　暗盤均跌穿招股價

新股IPO 18:38 2022/07/07

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三新股明日掛牌，今晚將有暗盤交易。

三隻新股將在明日掛牌，今晚會有暗盤交易。當中包括在此輪新股上市潮中，認購熱度最高的玄武雲 （02392） ，以及生科股潤邁德醫療 （02297） 以及物管股魯商服務 （02376）

富途暗盤

公司 暗盤價 變幅 招股價 一手賺蝕
玄武雲 6.17 -1.1% 6.24 -35
潤邁德 6.1 -2.2% 6.24 -140
魯商服務 5.69 -3.9% 5.92 -115

輝立暗盤

公司 暗盤價 變幅 招股價 一手賺蝕
玄武雲 6.2 -0.6% 6.24 -20
潤邁德 6.2 -0.6% 6.24 -40
魯商服務 5.64 -4.7% 5.92 -140

*價格單位為港元

潤邁德2297上限6.24定價，超額認購5.4倍一手中籤率20%【下一頁】

魯商服務2376超額認購6.4倍，5.92元定價一手中籤率33%【下一頁】

玄武雲2392超額認購41倍，一手中籤率5.2%【下一頁】

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加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】

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港股 潤邁德－B（02297） 魯商服務（02376） 玄武雲（02392） IPO 物業管理股

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