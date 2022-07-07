【新股IPO】三新股明日掛牌　暗盤均跌穿招股價

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【潛力股精選】梁耀康：361度（01361）
三隻新股將在明日掛牌，今晚會有暗盤交易。當中包括在此輪新股上市潮中，認購熱度最高的玄武雲 （02392） ，以及生科股潤邁德醫療 （02297） 以及物管股魯商服務 （02376） 。
富途暗盤
|公司
|暗盤價
|變幅
|招股價
|一手賺蝕
|玄武雲
|6.17
|-1.1%
|6.24
|-35
|潤邁德
|6.1
|-2.2%
|6.24
|-140
|魯商服務
|5.69
|-3.9%
|5.92
|-115
輝立暗盤
|公司
|暗盤價
|變幅
|招股價
|一手賺蝕
|玄武雲
|6.2
|-0.6%
|6.24
|-20
|潤邁德
|6.2
|-0.6%
|6.24
|-40
|魯商服務
|5.64
|-4.7%
|5.92
|-140
*價格單位為港元
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