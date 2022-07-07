【電影票房】《壯志凌雲：獨行俠》全球勁收87億元　湯告魯斯分紅有望破7.8億

▲ 《壯志凌雲：獨行俠》在香港的票房已累積收逾9155萬元票房；全球累計票房更達到了11.18億美元（約87.74億港元）。（法新社圖片）

湯告魯斯（Tom Cruise）主演新片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）在全球取得驚人的票房佳績，分析師預估，作為本片的製作人兼主角，他的片酬加分紅有望突破1億美元（約7.85億港元）。

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截至4日，《壯志凌雲：獨行俠》在香港的票房已累積收逾9155萬元票房；全球累計票房更達到了11.18億美元（約87.74億港元）。The Hollywood Reporter前主編Matthew Belloni分析，湯告魯斯拿到的總收入有望突破1億美元（約7.85億港元）。

他表示，派拉蒙影業（Paramount Pictures）已經為湯告魯斯預付了1250萬美元（約9810港元萬）的片酬，接下來就是票房分紅、串流平台以及影碟銷售分紅、家庭電視等的分紅。而1250萬美元的預付片酬只佔湯告魯斯第一筆票房收入的10%，到了一定階段，分成比例甚至會再提高。

目前，業內預測該片的全球票房有望達到13億美元（約102億港元），多位分析師估算，湯告魯斯最終極有可能拿到1億美元以上的總收入。

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責任編輯：李智美