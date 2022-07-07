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【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?

理財智慧 18:04 2022/07/07

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相信有留意本刊的讀者，對於ESG都有一定程度了解，ESG即環境、社會和管治，由三個英文單字組成，分別為environmental, social and governance，有別於過往以牟利為唯一目標，反而更著重牟利與可持續性發展的平衡，所做的投資更要為社會和環境帶來正面的影響。最近永明金融在香港推出一款以ESG投資的儲蓄產品，年度回報可達5.3%。

同場加映:【青姐話】向上游 唔使愁

上市公司ESG報告

早於2016年開始，港交所已建議所有上市公司要就ESG進行報告，但一直未有嚴格執行。直到2019年成為「強制披露」的要求，如果不披露，需要解釋原因。參考羅兵咸永道會計師事務所於2020年發表的《香港上市公司環境、社會及管理報告調研》，指經過多年的進步，香港上市公司的整體ESG報告水平上升，例如重用國際標準和邀請第三方作報告，以加大ESG報告的可性信。在投資者角度而言，分析一間公司除了基本面的資訊外，也可以留意其ESG報告，因為該報告有助投資者了解對於可持續發展的看法。

ESG投資產品

由於ESG早已成為投資的大趨勢，因此在搜尋引擎打「ESG投資」會出現一系列與ESG投資有關的產品，當中最受惠於ESG和環保概念一定是全球首富馬思克的特斯拉，電動車對於節能減排有正面的影響，特斯拉也把握機會成為電動車的翹楚。除此以外，也有上個月由政府推出的保底2.5% 與通脹掛鉤的首批零售的綠色債券、不同地區與板塊的和區與可持續發展有關的基金，其表現絕對「不失禮」。

儲蓄產品

保險公司為了應對加息危機，均推出短供款期但長期回報的儲蓄產品，例如AIA的「樂滿明天」，主要是2年供款但12年後才退保，12年期滿取回1.75倍的已繳保費，總內部回報率高達5%；除了AIA外，永明金融推出類似產品「富越儲蓄計劃」，是首個與ESG概念結合的儲蓄產品，重點投資於高ESG評分的資產之中，每年預期回報達5.3%，預期每10年投資翻倍。現時投保的話保險公司會為投保人向慈善團體作捐款、同時可以獲得保費回贈，中間可以作提取和設定後補保單主權人作傳承之用。

 

加息的影響

現時美國進入加息周期，對於希望「保本」的投資者而言是一個好消息，起碼市場上有較高息但低風險的投資產品，即使銀行定期和活期也會相應加息。為了避免銀行「搶客」，保險公司因此需要推出新產品去應對加息的挑戰 ( 儲蓄產品的定位理應是時期長但高於銀行定期的回報) 。有讀者可能會擔心加息究竟對於儲蓄產品有甚麼影響? 一般在加息的情況，由於儲蓄型的保險上品主要都是匯集再放在一些低風險的投資產品，在加息的情況下，低風險的投資產品也會提供比預期高的回報，因此保險公司可能會「派多喲」，當然最終的回報都取決於保險公司的紅利實現率。

 

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

 

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責任編輯：陳佳恩

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