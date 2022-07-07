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【ET講股通】梁耀康：兩大政策受惠板塊（附time code）

股市 17:06 2022/07/07

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港股低開233點，早段曾跌幅擴大至近400點，低見21200點，其後跌幅收窄，恒生指數半日跌87點，報21498點，成交612.7億元。騰訊 （00700） 逆市升近0.5%；美團 （03690） 跌逾1%；電力股、體育用品股造好，中國電力 （02380） 升近6%；李寧 （02331） 升逾3%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：05 - 港股今日市況速覽 
01：15 - A股支持位分析
01：51 - 港股有支持　整固壓力未解除
02：50 - 留意科技股受壓表現偏軟
03：15 - 受惠板塊（一）：汽車股表現亮麗　受惠內地谷汽車消費
05：10 - 汽車股料下半年向好　傳統車揀吉利 （00175） 、長汽 （02333）
07：48 - 受惠板塊（二）：體育用品股受惠內地促消費方案
11：31 - 體育用品股首選李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、特步國際 （01368）
12：15 - 潛力股推介：361度 （01361） 　
15：45 - 國泰航空 （00293） 回落更深可留意　現水平未算吸引
18：20 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 想買入長揸部署咩位買入比較好？英磅跌又賣不到英國資產會對股價有影響？
22：15 - 觀眾問股：東方航空 （00670） 咩價位可買入？上望位？止蝕位？
24：45 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 幾錢可買入？上望多少？幾錢止蝕位？
28：28 - 港股收市市況速報

*買債券避跌市？重溫《ET財智Talk》霸菱劉偉達嚴選3類債劵*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即收看：財經台

欄名 : ET講股通

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電力 投資推介 汽車 長揸 李寧 止蝕 買入 特步國際（01368） 361度（01361） 耐世特（01316）
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