【ET講股通】梁耀康：兩大政策受惠板塊（附time code）

港股低開233點，早段曾跌幅擴大至近400點，低見21200點，其後跌幅收窄，恒生指數半日跌87點，報21498點，成交612.7億元。騰訊 （00700） 逆市升近0.5%；美團 （03690） 跌逾1%；電力股、體育用品股造好，中國電力 （02380） 升近6%；李寧 （02331） 升逾3%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：05 - 港股今日市況速覽

01：15 - A股支持位分析

01：51 - 港股有支持 整固壓力未解除

02：50 - 留意科技股受壓表現偏軟

03：15 - 受惠板塊（一）：汽車股表現亮麗 受惠內地谷汽車消費

05：10 - 汽車股料下半年向好 傳統車揀吉利 （00175） 、長汽 （02333）

07：48 - 受惠板塊（二）：體育用品股受惠內地促消費方案

11：31 - 體育用品股首選李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、特步國際 （01368）

12：15 - 潛力股推介：361度 （01361）

15：45 - 國泰航空 （00293） 回落更深可留意 現水平未算吸引

18：20 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 想買入長揸部署咩位買入比較好？英磅跌又賣不到英國資產會對股價有影響？

22：15 - 觀眾問股：東方航空 （00670） 咩價位可買入？上望位？止蝕位？

24：45 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 幾錢可買入？上望多少？幾錢止蝕位？

28：28 - 港股收市市況速報

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