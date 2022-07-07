【加元定存】加元定存息最高11厘 花旗料加央行下周加息0.75厘

▲ 加拿大下周三議息，中銀香港及花旗皆料重手加0.75厘。

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下周三（7月13日）堪稱為超級星期三，因當天美國公布6月份CPI，而拜登又出訪中東，市料商討石油增產；另外，當天加拿大及新西蘭皆議息，大行花旗及中銀香港 （02388） 不約而同預期，加拿大央行將重手上調0.75厘，較本周二（6日）澳洲剛加息半厘為多。花旗的專家更料，加央行餘下3個月（9月、10月及年底）將再加多3次息，累加1.25厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，加拿大央行已表現出傾向於與聯儲局相似的速度加息，該行維持加央行於7月的會議上加息0.75厘的預測，並維持基本預測9月及10月再分別每次加息0.5厘，然後在12月再加息0.25厘，從而使政策利率達到3.5厘。

廖嘉豪料未來3個月內加元挑戰1.31高位，半年至1年稍回至1.33，兩年長期目標預測為1.35。

通脹續添壓 加央行勢大加息

此外，中銀香港私人銀行副總經理陳衛全昨回應本報查詢指，加拿大統計局公布5月勞動力調查數據顯示，加國失業率降至5.1%的歷史新低，同時製造業數據持續強勁，當地經濟基本面持續向好，惟同樣面對高通脹困擾，其今年5月的消費者物價指數較去年同期上升7.7%，創1983年以來的新高。

陳衛全預計，通脹再度上升的壓力，將導致加拿大央行在本月13日極大可能加息0.75厘來壓抑通脹。根據現時利率期貨顯示，加拿大在年底利息將升至3厘水平。

談及三大商品貨幣，陳衛全表示較為看好澳元。因早前澳洲將最低工資標準提高5.2%，預計會更刺激通脹數據上升。而根據澳洲央行官員最新言論，澳洲需要為在今年餘下時間內大幅加息做好準備，暗示加息趨向更加鷹派，並將導致澳洲國債收益率創10年新高，從而為澳元帶來潛在支持。

此外，踏入下半年，港銀齊調高加元定期存款息，包括招商永隆等，花旗把1個月加元定存年息加0.5厘至3厘。專家建議追息族可先開立7天加元短存，以便觀望加央行的議息結果，目前集友及南商在該存期的年息皆為10厘，至於最高息有三冠王，中銀香港、滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 年息俱為11厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪