【新冠疫苗】澳洲擴大第4針接種對象 憂慮BA.4及BA.5確診增

為防範新冠肺炎變種病毒株，全球多國先後為民眾接種新冠疫苗第4針。澳洲周四（7日）宣布擴大疫苗第4針接種對象，所有年滿30歲人士，下周一（11日）起可打第4針，估計有超過700萬名合資格民眾受惠。

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澳洲目前僅限於65歲以上或患有嚴重疾病人士打第4針，澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）早前建議50歲至64歲民眾應接種新冠疫苗第4針、30歲至49歲人士可選擇打第4針。

澳洲衛生部周四表示已接受ATAGI建議，下周起擴大第4針接種對象，應對Omicron亞變種病毒BA.4及BA.5 。所有年滿30歲合資格人士下周一起，可預約接種新冠疫苗第4針，估計有740萬名民眾受惠。

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新南威爾士州警告，BA.4及BA.5正導致當地爆發新一波感染潮；維多利亞州亦稱BA.4及BA.5已成為主流病毒株。

衛生部長巴特勒（Mark Butler）強調，疫情尚未結束，澳洲正進入第3波疫情，對衛生及醫院系統形成巨大壓力。

澳洲有95%的16歲或以上民眾已接種兩劑疫苗、超過70%已打第3針。

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責任編輯：郭麗明