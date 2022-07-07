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黑莉出數據串拜登無力抗通脹 被網民狂串唔識計數

環球社會熱點 16:13 2022/07/07

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美國前總統特朗普昔日愛將、前美國駐聯合國大使黑莉早前發文，批評美國總統拜登對抗通脹危機不力。黑莉更列舉數據聲稱消費者物價指數按年升幅超過6成，但隨即被網民諷刺她唔識計數。

西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」 【下一頁】

黑莉（ Nikki Haley）早於今年3月在Twitter發文，批評拜登（Joe Biden）製造消費熱潮正傷害美國家庭，導致消費者物價指數上升。

黑莉早前再於Twitter發布一張圖表，圖表列出各項商品的價格升幅。但她將這些商品的升幅相加，然後聲稱消費者物價指數在一年内增長67.2%。

不過通脹的正確計法並非要將各項商品的價格升幅百分比相加，網民隨即嘲笑黑莉計錯數，有人更笑言她無法進行常規數學運算。

有時事評論員指出自己本來以為是假消息，但黑莉擁有會計學位又是一個商業協會的前財務主管，認為她計錯數的做法非常愚蠢。

黑莉其後意識到帖文有問題，已經在Twitter移除這則帖文。

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責任編輯：鄭錦玲

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經濟 網絡熱話 拜登 美國 通脹

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