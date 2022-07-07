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【下半年展望】瑞銀料中資股續跑贏全球股票　籲投資價值股　儲局下半年加息175點子

股市 16:24 2022/07/07

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圖左起為瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎，及瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆

環球市場波動，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，亞洲市場於下半年韌性相對較強，料中國股票將在未來幾個月繼續跑贏全球股票。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，看好受惠經濟重啟的市場，並建議繼續投資於價值股。在中央政策支持下，加上企業盈利調整已大致完成，認為中資股估值具吸引力。

李智穎指，宜加倉收入穩定及具穩定現金流的板塊，又認為中國的非必需消費品，包括體育用品股，有追落後的潛力，另外，投資者亦要留意於安全性相關的主題，各國政府加快投資食品、能源及網絡安全領域。

瑞銀短綫看好銀行、部份電訊股及能源股等，中綫看好電動車供應商和再生能源供應商股份。李智穎認為，現時電動車的供應鏈的價值仍落後於OEM。

下半年中國或會降準一至兩次

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆表示，相信中國經濟於第二季見底，料出口將保持高單位數增長，零售數據將回穩，整體而言，下半年經濟相比上半年，呈現先低後高的趨勢。

在基本情況下，瑞銀預期，今年中國GDP增長3%至4%以下，下半年或會出現一至兩次的降準，並會推出更多財政支持，尤其是在消費及房地產方面。而MSCI中國指數的潛在上行空間達7至10%。

料下半年儲局加息175點子

宏觀方面，胡一帆表示，預計儲局下半年加息175個基點，其中，7月加息75點子，9月加50點子，餘下兩次會議則加25點子。若通脹開始下行，但經濟放緩較預期嚴重，不排除儲局會放緩加息步伐，明年下半年有機會減息。美國通脹放緩的時間會推遲，期望明年上半年通脹回到3%的水平。

瑞銀認為，經濟軟著陸的機會達40%，即美國長債息達3.25厘，標指達3900點。

對於美國考慮撤消中國商品關稅，胡一帆稱，在通脹壓力下，不排除美國或減低部分中國產品關稅，但相信幫助有限，因服務業佔美國經濟達70%，而且，工資亦面對上升壓力。

另外，胡一帆指，若美國沒有對俄羅斯實施全面禁運，相信大宗商品價格基本見頂，但相信後市仍會維持高位。

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