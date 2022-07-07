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【反貪污】報告：35%亞太機構擬將區塊鏈技術　納入反賄賂和貪污計劃

科技 16:00 2022/07/07

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區塊鏈和加密貨幣行業急速發展，全球相關投資額被指已在2021年錄得超過300億美元，但由於其去中心化的特性，令單一網絡監管具相當程度的挑戰。有報告指，超過三分之一的亞太區機構計劃將區塊鏈技術納入其反賄賂和貪污（ABC）計劃。

【黑客攻擊】偽裝系統郵件繞過阻截　報告：兩成電郵帶惡意HTML附件

提供風險、治理和增長相關諮詢服務的德安華（Kroll）發表2022年反賄賂和貪污基準報告指，作為ABC項目的一部分，區塊鏈在全球的使用率保持於52%。受訪的亞太區機構的區塊鏈技術使用率有22%，較美國和加拿大（13%），以及拉丁美洲（11%）高，但落後於中東（46%）和歐洲（27%）。

調查結果還顯示，有56%的香港受訪機構和68%的中國大陸受訪機構表示，對其ABC項目解決加密貨幣風險的能力充滿信心，高於亞太區平均數（50%）。惟只有38%的中國大陸企業和34%的香港企業，計劃在不久的將來將區塊鏈技術納入其ABC項目中。

過半亞太區受訪者：不熟悉區塊鏈技術

德安華於報告發現，大多數不打算將區塊鏈納入其ABC項目的亞太地區受訪者，是礙於區塊鏈與他們的業務無關、缺乏對技術的理解，以及與全球趨勢相符。有50%的受訪者表示，他們不熟悉區塊鏈技術。

德安華董事總經理兼亞太區負責人David Liu表示，雖然大眾對區塊鏈技術，及其分散式安全和驗證功能，在合規和風險管理功能中的認識和使用，逐步提高，但隨著加密空間及其金融衍生品不斷增加，區塊鏈技術仍將為反賄賂和貪污及反洗錢帶來不同的新挑戰。

【黑客攻擊】報告：傳統數據安全工具　無法抵禦60%勒索軟件威脅

【加密貨幣詐騙】失蹤加密女王涉詐騙逾314億元　列入FBI十大通緝要犯名單

責任編輯：殷凱怡

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