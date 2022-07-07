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1997年10月買元朗私樓連車位　25年僅賺37%

股樓投資 15:39 2022/07/07

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新盤群推搶客，而且香港或快將加息，影響市民置業相信，近期二手市場交投明顯轉慢，業主往往只能減價賣樓。中原地產溫旭銘說，元朗御景園7座頂層連天台單位，三房套間隔，實用面積679平方呎，新近連車位，減價24萬元，以796萬元易手，實用呎價約11,723元。 

代理透露，買家為同區換樓客，覓盤數月，視察多區後，終決定擇居元朗，原因有二，一是看好北部都會區未來發展，二是上址闊落實用，景觀開揚，故拍板承接。值得留意的是，原業主於1997年10月以549.2萬元購入單位，另以31萬元買入車位，持貨近25年，現帳面獲利215.8萬元，物業期內升值37%。  

【有相睇】太古城靚裝三房戶1400萬沽　1997年回歸前數月買　現升值近1.5倍【下一頁

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同場加映【青姐話】向上游 唔使愁

談到近期市況，溫旭銘說，元朗區本月暫錄20宗二手成交，與上月同期的30宗相比，大跌幅逾三成。 

同場加映【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 元朗區 御景園 元朗 中原地產

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