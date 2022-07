【約翰遜下台】前女友爆他誓不辭職 自認天授權力管理英國

英國政府內部連續多名高官及成員辭職,向首相約翰遜施壓,惟他仍然堅拒下台。約翰遜的一名前女友爆料,稱約翰遜永遠不會辭職,而且指他自認上天有賦予權力,讓他永久管理英國。

曾與約翰遜(Boris Johnson)有一段4年婚外情的女作家懷亞特(Petronella Wyatt)日前發文表示,

「約翰遜永遠不會辭職,他自我認為擁有上天賜予的權力永久管理英國。」(Boris will never resign. He thinks he has a God given right to rule in perpetuity.)