【約翰遜下台】前女友爆他誓不辭職 自認天授權力管理英國

英國政府內部連續多名高官及成員辭職，向首相約翰遜施壓，惟他仍然堅拒下台。約翰遜的一名前女友爆料，稱約翰遜永遠不會辭職，而且指他自認上天有賦予權力，讓他永久管理英國。

英國政府46人辭職 約翰遜堅拒下台炒「叛頭」高文浩 【下一頁】

曾與約翰遜（Boris Johnson）有一段4年婚外情的女作家懷亞特（Petronella Wyatt）日前發文表示，

「約翰遜永遠不會辭職，他自我認為擁有上天賜予的權力永久管理英國。」（Boris will never resign. He thinks he has a God given right to rule in perpetuity.）

懷亞特指出，約翰遜堅持不辭職的狀況將維時甚長，而且極費心力，並對保守黨產生非常負面的影響。懷亞特認為英國政府會被約翰遜不辭職一事纏身，難以發揮功用，屆時政府只會花費所有精神思考如何保住約翰遜。

查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜 【下一頁】

約翰遜早前面臨黨內不信任投票時，懷亞特曾稱約翰遜其實十分「臉皮薄」（thin-skinned），如果黨友最終決定背棄，將令約翰遜感到猶如身陷地獄。

繼前財相辛偉誠（Rishi Sunak）及前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）辭職後，周三（6日）再有大批政府官員請辭。大批内閣官員同日前往首相府，要求約翰遜下台，包括內政大臣彭黛玲（Priti Patel）及運輸大臣夏博思（Grant Shapps）。

英媒引述消息指出，房屋社區及地方政府事務部大臣高文浩（Michael Gove）有份促請約翰遜辭職，而約翰遜周三已將高文浩革職。

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責任編輯：吳漢培