【金融從業員】CFA協會：37%受訪會員料職責5至10年內產生重大變化　嶄新分析方法成最大顛覆性因素

▲ CFA協會指37%受訪會員料職責5至10年內產生重大變化，嶄新分析方法成最大顛覆性因素。

CFA協會發表《投資管理工作的未來》系列報告，報告指最受全球CFA協會成員關注的技能領域是可持續性（70%）、人工智能和機器學習（64%）以及氣候風險（61%）。報告亦指，當比較人才供應（已精通特定技能的專業人士）和學習需求（正在取得或計劃取得特定技能的專業人士） 時，人工智能和機器學習、去中心化金融和可持續性這三個領域，目前呈現出最大差距。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂(Nick Pollard)表示，與全球其他市場相比，亞太區投資專業人士最感興趣的技能包括對人工智能和機器學習的理解，對數據分析的掌握，以及與可持續性相關的知識。儘管學習需求不斷改變，但只有不足一半的受訪者表示，從僱主獲得發展所需新技能的支援，支援方式包括領導能力培訓、財務支援培訓，或提供導師或贊助。

37%受訪者認為，他們的職責將在5至10年內產生重大變化，最大的顛覆性因素將會是嶄新的分析方法，包括人工智能和機器學習。從事首席投資總監以及擔任金融科技或資訊科技、交易、銷售和會計職位的專才，對其職責產生重大變化的預期最高。

人工智能和機器學習成最常提及技能

受訪者最常見的職業生涯規劃是從分析師晉升至投資組合經理，再升級至首席投資總監。在受訪的投資組合經理中，46%表示曾任分析師，25%表示其後晉身成為首席投資總監。在受訪的資產管理行政總裁中， 最常見的上一個職位分別是首席投資總監（20%）、投資組合經理（18%）和客戶關係經理（10%）。

調查的其他發現還包括，64％投資專業人士，尤其是亞太區專業人士（74%）最常提到的技能為對人工智能和機器學習的基本認識。 亞太區的投資專業人士更熱衷於發展數據分析編碼語言（70%）、 數據視覺化（67%）和數據解讀（64%）方面的技能，而全球平均水平則分別為 50%、53%和 52%。

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