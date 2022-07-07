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【二手樓價】雅典居「97貨」減價逾百萬沽　廿五載帳面僅賺約三成

股樓投資 20:38 2022/07/07

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海景單位向來受買家歡迎，但市場環境不明朗下，業主都要靠減價來吸客。美聯物業陳少鴻說，馬鞍山雅典居4座低層D室，實用面積約727平方呎，三房間隔，享有開揚海景，據悉原開價1,100萬元，終減價逾百萬元，以990萬元成交，實用呎價約13,618元。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

據了解，原業主於1997年9月以760萬元購入單位，持貨近25年，現帳面僅賺約230萬元，物業期內升值約30.3%。

一個月HIBOR五連跌後回升　實際供樓利率2.13厘下一頁

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資料顯示，雅典居由新地負責發展，於1994年8月開始入伙，共有10座，提供1,064個單位，實用面積由727平方呎至1,718呎平方呎。

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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責任編輯：陸盈希

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經濟 沽出 雅典居 馬鞍山

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