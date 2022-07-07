【二手樓價】難得見有人出好價洽詢　浪澄灣業主不惜「撻租轉賣」

不明朗的經濟環境影響下，二手市場成交緩慢，遇上好價位業主或會趁機離場。香港置業曾家輝說，大角嘴浪澄灣3座中層D室，實用面積546平方呎，兩房間隔，原叫價1,100萬元放盤，約兩個月後，獲同區客洽詢，終減價12萬元，以1,088萬元易手，實用呎價約19,927元。

值得留意的是，代理透露，上址早前已租出，但難得遇到買家洽詢，而且出價吸引，所以原業主不惜撻租轉賣，而新買家為首置客，心儀單位間隔實用，故睇樓一次後便決定承接。

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資料顯示，業主於2017年9月以約880萬元購入單位，是次轉手帳面獲利208萬元，物業升值約24%。

一個月HIBOR五連跌後回升 實際供樓利率2.13厘【下一頁】

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資料顯示，浪澄灣由恒隆負責發展，於2004年9月開始入伙，共有8座，提供1,829個單位，實用面積由546平方呎至1,579平方呎；鄰近港鐵奧運站和浪澄灣廣場。

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責任編輯：陸盈希