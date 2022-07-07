【中國股市】美銀證券：企業盈利與疫情發展最壞情況已過　可視短期調整為買入機會

▲ 美銀證券認為，內地企業盈利與疫情的最壞情況已過，可視短期調整為買入機會。

美銀證券中國策略師Winnie Wu承認，疫情發展或會為中國股市帶來波動性，確診宗數反彈或內房企業違約，亦有機會成為困擾後市因素。不過，她認為總括而言，企業盈利及疫情的最壞情況已過，投資者可視中國市場的短期調整為買入機會。

中國雖堅持清零防疫政策，但Wu指當中已出現一些變化，並期望中央未來盡力減少有關措施對居民日常生活之影響，第二季的長時間封城料不會重演。她又指，美銀證券的「起伏指標」（wax-and-wane indicator）顯示，中國股市前景可看好。該指標是基於投資資金流等因素，量度中國股市前景。

Wu解釋，「起伏指標」正處於非常看漲的區域，過往經驗顯示，當該指數處於看漲區域，滬深300指數有百分百機會走高，未來2至6個月的回報中位數約15％。基於上述原因，美銀證券對中國股市維持正面看法，鼓勵投資者利用短線回調作為買入機會，並把握這波升市。

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