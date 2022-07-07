【移民加拿大】溫哥華多倫多樓市價量齊跌 因加息降溫

加拿大央行加息後樓市隨即降溫，兩大城市溫哥華及多倫多的樓市持續放緩，上月繼續價量齊跌。據悉，多倫多及溫哥華的樓價連續下跌幾個月，而且樓市交投量也急跌超過三分之一。

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多倫多地區房地產委員會（TRREB）表示，大多倫多地區上月的樓市成交宗數為6,474宗，較去年同期大幅下跌41%。

多倫多上月的平均樓價為114.6萬加元（約691.4萬港元），雖然較去年同期上升5%。但樓價已連跌4個月，較今年2月約133.4萬加元（約804.8萬港元）的高位回落14%。

加媒引述有意上車的Sachin Advani夫婦指，兩人過去數年一直尋求入市機會。但即使樓價近期回落，由於承造按揭利率升得更快，買樓的難度仍然很大。

他們認為與去年樓市升幅相比，樓價預計仍需幾個月才能明顯回落，但相信樓市正逐漸降溫。

溫哥華的樓市成交宗數也較去年同期大跌35%。而溫哥華上月的基準樓價（benchmark price）為123.6萬加元，雖然較去年同期升12%，但過去3個月的跌幅也達2%。

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多倫多等大城市樓價在新冠疫情期間出現爆炸式增長，當時的利率創新低，讓不少民眾成功擴大預算購入樓價更貴的單位。

不過隨著加拿大央行今年3月加息，按揭貸款利率上升的情況下樓市泡沫加速浮現。

TRREB主席Kevin Crigger表示，按揭貸款利率上升帶來的負擔能力挑戰和心理效應，影響樓市交投量。部分借貸負擔能力較高的置業者會擱置入市決定，繼續觀望樓價走勢，而他預計當前的樓市大環境會在夏天維持不變。

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責任編輯：鄭錦玲