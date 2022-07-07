▲ 【華為造車】余承東:汽車成華為唯一虧損業務 一年燒錢十幾億美元

華為雖然不直接自行製造汽車，但夥拍其他車廠，向其提供智能汽車解決方案。華為常務董事余承東最新出席論壇時稱，華為在汽車上投入很大，一年花掉十幾億美元，目前也是華為唯一虧損的業務，直接投入7千人，間接投入超過1萬人。

余承東形容，這個領域是很燒錢的遊戲，是虧損的生意。

他在第十四屆中國汽車藍皮書論壇表示，中國應盡快淘汰純燃油車，並指增程車用汽油發電比燃油車更省油，大概能省一半的油，真正帶來能效的提升。

華為夥車廠推問界M5、M7 銷量逾2萬輛

華為和賽力斯汽車合作的AITO品牌，本周發布第二款產品「問界M7」，新車零售價達31.98萬至37.98萬元人民幣，並指上市後兩小時訂單破萬、4小時逾兩萬。

另外，AITO今年3月起交付首款車型「問界M5」，累計銷量逾2萬輛，6月單月銷量逾7000輛。問界M5定價由25.98萬至33.18萬元人民幣，與理想汽車 （02015） 「理想ONE」類似，問界M5使用增程式混合動車技術，而非純電動車。

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