【加密貨幣】美國加密貨幣貸款機構Voyager Digital申請破產 債權人超過10萬名

據《路透社》報道，美國加密貨幣貸款機構Voyager Digital在周三（６日）已宣布申請破產，原因是加密貨幣在過去數月長期波動不穩以及新加坡的加密貨幣對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）違約拖欠其貸款。

Voyager Digital目前已向美國紐約的破產法院聲請破產保護，並根據《美國破產法》第11章的規定進行重組，而其估計它現擁有超過10萬名的債權人，資產和負債的價值估計在 10 億至 100 億美元之間。

Voyager Digital在上個月與美國加密交易所FTX聯合創始人弗里德（SamBankman Fried）通過阿拉米達研究公司（Alameda Research）簽署了一項信貸額度協議，而文件顯示阿拉米達是其最大的單一債權人，無擔保貸款為 7500 萬美元。

Voyager Digital周三（6日）表示，它目前手頭上有超過 1.1 億美元的現金，可用來執行破產保護期間的日常營運開支。另外，它有加密貨幣約13億美元、紐約大都會商業銀行（Metropolitan）有3.5億美金現金，而三箭資本則欠它6.5億美金。

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責任編輯：關海儀