【新股IPO】魯商服務2376明日掛牌 公開發售超額認購6.4倍 一手中籤率33%

魯商服務（新上市編號：02376）將於明日掛牌，其公開發售部份錄得超額認購約6.39倍，一手中籤率33%，投資者需認購30手方能穩獲一手；該股並以接近招股價下限5.92元定價，其招股範圍介乎5.3元至7.92元；農銀國際為獨家保薦人。

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魯商服務的45個在管物業由魯商發展集團開發， 在管總建築面積為1240萬平方米，佔在管總建築面積的54.3%。另外，山東商業集團將於上市後成為魯商發展的控股股東，山東商業集團在零售、醫療保健、 金融、商業旅遊及酒店管理等領域具有廣泛的投資。

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是次上市集資所得，其中約60%將用於戰略合作、收購及投資以擴大業務規模及多元化物業組合；約15%將用於加強物業管理服務及進一步發展集團的多元化社區增值服務，以提升集團客戶體驗及滿意度；約15%將用於投資技術系統及標準化業務營運以及開發技術支持社區平台；及約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。

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記者：張以正