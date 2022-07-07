  • 27°C
香港時間 : 2022707日 (四) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

斯里蘭卡陷燃料荒 請俄羅斯出手救亡

環球社會熱點 13:53 2022/07/07

分享：

分享：

斯里蘭卡正面臨獨立以來最嚴重的經濟危機，當地外匯儲備幾乎耗盡，能源儲備亦是危在旦夕。總統拉賈帕沙周三（6日）發Twitter帖文，透露與俄羅斯總統普京就購買石油展開具建議性對話，並請求普京恢復往來航班，加強兩國友誼。

西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶 【下一頁】

總統拉賈帕沙（Gotabaya Rajapaksa）周三在Twitter感謝俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）過往對斯里蘭卡提供的協助，透露與普京就採購燃料進行具建設性對話，冀俄羅斯為進口燃料提供信貸支持。

拉賈帕沙稱已誠懇請求俄羅斯恢復兩國首都，莫斯科與科倫坡之間的航班​​往來，兩國亦一致同意加強旅遊、貿易和文化等領域雙邊關係，促進兩國友誼。

總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）周二（5日）在國會發表講話，宣布斯里蘭卡以破產國家身份與國際貨幣基金組織（IMF）談判。

岸田文雄：G7設俄石油限價機制 上限為現價一半 【下一頁】

斯里蘭卡的石油等重要民生商品嚴重短缺，過去數月一直向俄羅斯購買石油，亦多次表明願意繼續採購俄原油。

當地已禁止向非必要車輛出售燃料，暫時僅容許巴士等車輛入油。能源部長維傑塞克拉（Kanchana Wijesekera）周日（3日）表示，在正常需求下，國家石油庫存僅剩一日用量。

英國外交部呼籲國民非必要勿前往斯里蘭卡，警告民眾或會遇到示威及暴力騷亂。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶
今日
西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶
護士遇病人離世TikTok拍片痛哭 網民批評消費死者
今日
護士遇病人離世TikTok拍片痛哭 網民批評消費死者
IMF總幹事警告 不排除明年全球經濟衰退
今日
IMF總幹事警告 不排除明年全球經濟衰退
芝加哥槍手承認向人群開槍釀7死 逃亡期間曾考慮再施襲
今日
芝加哥槍手承認向人群開槍釀7死 逃亡期間曾考慮再施襲
【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」

你可能感興趣

西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶
今日 13:15
西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶
護士遇病人離世TikTok拍片痛哭 網民批評消費死者
今日 12:47
護士遇病人離世TikTok拍片痛哭 網民批評消費死者
IMF總幹事警告 不排除明年全球經濟衰退
今日 12:27
IMF總幹事警告 不排除明年全球經濟衰退
經濟 社會矛盾 斯里蘭卡 俄羅斯 石油 國際貨幣基金組織 外滙儲備 莫斯科 普京

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間14:00）

下一篇文章

西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠肺炎】新加坡確診按日增近1倍 美Omicron亞變種佔7成
【新冠肺炎】新加坡確診按日增近1倍 美Omicron亞變種佔7成
【烏克蘭戰爭】頓涅茨克烏軍力抗俄入侵 澤連斯基再籲Vitol停運俄油（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】頓涅茨克烏軍力抗俄入侵 澤連斯基再籲Vitol停運俄油（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款