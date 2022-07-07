斯里蘭卡陷燃料荒 請俄羅斯出手救亡

斯里蘭卡正面臨獨立以來最嚴重的經濟危機，當地外匯儲備幾乎耗盡，能源儲備亦是危在旦夕。總統拉賈帕沙周三（6日）發Twitter帖文，透露與俄羅斯總統普京就購買石油展開具建議性對話，並請求普京恢復往來航班，加強兩國友誼。

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總統拉賈帕沙（Gotabaya Rajapaksa）周三在Twitter感謝俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）過往對斯里蘭卡提供的協助，透露與普京就採購燃料進行具建設性對話，冀俄羅斯為進口燃料提供信貸支持。

拉賈帕沙稱已誠懇請求俄羅斯恢復兩國首都，莫斯科與科倫坡之間的航班​​往來，兩國亦一致同意加強旅遊、貿易和文化等領域雙邊關係，促進兩國友誼。

總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）周二（5日）在國會發表講話，宣布斯里蘭卡以破產國家身份與國際貨幣基金組織（IMF）談判。

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斯里蘭卡的石油等重要民生商品嚴重短缺，過去數月一直向俄羅斯購買石油，亦多次表明願意繼續採購俄原油。

當地已禁止向非必要車輛出售燃料，暫時僅容許巴士等車輛入油。能源部長維傑塞克拉（Kanchana Wijesekera）周日（3日）表示，在正常需求下，國家石油庫存僅剩一日用量。

英國外交部呼籲國民非必要勿前往斯里蘭卡，警告民眾或會遇到示威及暴力騷亂。

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責任編輯：郭麗明