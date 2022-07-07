跟股神長揸西方石油（OXY.US）？速睇攻防策略 股市 15:26 2022/07/07 分享： 分享： 油價下挫，想跟股神巴菲特長揸的西方石油（OXY.US）可以嗎？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）指股價升軌於6月已被打穿，就算近幾日股價再向上，仍然未能突破6月的位置。持貨投資者應留意54.3美元為防守位，想買宜等突破62.97美元有上升動力才入手。足本分析→【按此】 *買債券避跌市？重溫《ET財智Talk》霸菱劉偉達嚴選3類債劵* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中海油883股價破底要減持？李卓穎：現時不建議撈底 今日 中海油883股價破底要減持？李卓穎：現時不建議撈底 阿里巴巴9988短炒機會到？即睇三大利好訊號＋短炒攻防策略 今日 阿里巴巴9988短炒機會到？即睇三大利好訊號＋短炒攻防策略 跟股神長揸西方石油（OXY.US）？速睇攻防策略 今日 跟股神長揸西方石油（OXY.US）？速睇攻防策略 長汽2333股價急升 短線部署+前景分析速覽 今日 長汽2333股價急升 短線部署+前景分析速覽 商湯020持蟹貨須知：一個價位不宜失 升穿這個區間才有力突破 今日 商湯020持蟹貨須知：一個價位不宜失 升穿這個區間才有力突破 你可能感興趣 中海油883股價破底要減持？李卓穎：現時不建議撈底 今日 13:55 中海油883股價破底要減持？李卓穎：現時不建議撈底 阿里巴巴9988短炒機會到？即睇三大利好訊號＋短炒攻防策略 今日 13:43 阿里巴巴9988短炒機會到？即睇三大利好訊號＋短炒攻防策略 跟股神長揸西方石油（OXY.US）？速睇攻防策略 今日 15:26 跟股神長揸西方石油（OXY.US）？速睇攻防策略 最新專欄文章 更多 中海油883股價破底要減持？李卓穎：現時不建議撈底 今日 中海油883股價破底要減持？李卓穎：現時不建議撈底 阿里巴巴9988短炒機會到？即睇三大利好訊號＋短炒攻防策略 今日 阿里巴巴9988短炒機會到？即睇三大利好訊號＋短炒攻防策略 長汽2333股價急升 短線部署+前景分析速覽 今日 長汽2333股價急升 短線部署+前景分析速覽 商湯020持蟹貨須知：一個價位不宜失 升穿這個區間才有力突破 今日 商湯020持蟹貨須知：一個價位不宜失 升穿這個區間才有力突破 港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好 今日 港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好 美股 港股 外滙 長揸 投資策略 石油 巴菲特 美元