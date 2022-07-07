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跟股神長揸西方石油（OXY.US）？速睇攻防策略

股市 15:26 2022/07/07

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油價下挫，想跟股神巴菲特長揸的西方石油（OXY.US）可以嗎？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）指股價升軌於6月已被打穿，就算近幾日股價再向上，仍然未能突破6月的位置。持貨投資者應留意54.3美元為防守位，想買宜等突破62.97美元有上升動力才入手。足本分析→【按此

*買債券避跌市？重溫《ET財智Talk》霸菱劉偉達嚴選3類債劵*

欄名 : 3分鐘睇股

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