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【大行報告】美銀料滙豐次季業績無驚喜　淨利息收入增長下股息率將升至逾8厘

股市 13:34 2022/07/07

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【大行報告】美銀料滙豐次季業績無驚喜　淨利息收入增長下股息率將升至逾8厘

美銀指HSBC滙豐 （00005） 經歷15年低息環境後終恢復正常，重申「買入」評級，滙豐港股目標價維持在70元不變，但因應英鎊走低，該行上調滙豐倫敦目標價26便士至7.51英鎊。

對於滙豐第二季業績，美銀指在債息上升、股市下跌、財富業務銷售疲弱、英鎊與人民幣雙雙走低等因素下，第二季面對大量挑戰，業績亦難有驚喜，但對於該股前景正面，因滙豐的存貸息差正在回歸。

美銀直指，滙豐過去15年的最大限制是零息環境，誠然政策利率今年第二季仍接近低位，但可望在第三及第四季快速上升。基於有關原因，美銀預計滙豐明年全年的淨利息收入將大增至140億美元。雖然滙豐的平均利率料於明年見頂，但透過存續期對沖之操作，集團收入增長將可延續至2025年。

上調滙豐今年減值損失預測兩成　看好兩年後股息可達8厘

與此同時，美銀上調滙豐今年的減值損失預測兩成，至35.63億美元，因經濟轉差下，後者需快速提升撥備。不過，美銀強調滙豐的資產負債表以往在經濟下行期間仍表現強勁，即使未來3年其減值損失合共料達14億美元，損失幅度也僅及期內每年淨利率收入升幅的十分一。美銀對滙豐2022至2024年的淨利息收入預測，分別是約300億美元、逾350億美元及逾400億美元。

派息方面，美銀預期未來3年將倍增，即使滙豐派息比率維持在50%以下水平，2024年的股息率仍可望高於8%。

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】 

 

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港股 大行報告 派息 買入 目標價 派息比率 滙豐控股（00005）

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