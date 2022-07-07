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【TikTok爭議】美參議員向FTC發信　要求調查TikTok數據安全

科技 14:15 2022/07/07

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美國參議員批評TikTok容許中國員工存取美國用戶數據，更就相關事項多次向國會作出虛假陳述，故向FTC提出徹查要求。（資料圖片）

短片社交平台TikTok一直因為與中國員工共享美國用戶數據事宜，惹上私隱爭議。TikTok繼早前承認相關做法後，美國參議員與聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）發信，要求徹查TikTok的數據安全處理方法。

【違規行為】TikTok色情內容及虛假賬戶數量激增　首季刪逾1.02億條影片

據外媒《The Verge》報道，美國參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）主席、弗吉尼亞州民主黨參議員Mark Warner，以及副主席、佛羅裡達州共和黨參議員Marco Rubio，於本周二（5日）向FTC主席Lina Khan發信表示，要求FTC針對TikTok處理美國用戶數據的方式開展調查。

Warner和Rubio於信中指，鑒於TikTok在其數據安全、數據處理和公司管理做法方面，與其說法不相符，要求FTC就TikTok的明顯欺騙行為，立即展開調查，並配合美國司法部向TikTok展開的國家安全或反間諜調查。

二人又在聲明中表示，多年來，TikTok一直向美國參議員保證，其用戶數據和業務運營不會被中國共產黨和中國政府取得，TikTok所屬公司字節跳動的高層亦曾多次公開表態確認。但從TikTok的回應可見，該企明顯多次對國會作出虛假陳述。

加上，由於中共實施的一系列國家安全法，他們認為，TikTok容許中國員工可存取美國用戶數據的做法，會令美國用戶面臨極高的風險。

【TikTok爭議】TikTok坦承中國員工可存取美國用戶數據　擬夥甲骨文設系統限制

【TikTok爭議】美國FCC要求蘋果及Google　從App商店移除TikTok

責任編輯：殷凱怡

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