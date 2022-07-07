長汽2333股價急升 短線部署+前景分析速覽 股市 13:26 2022/07/07 分享： 分享： 長汽 （02333） 股價早段低開後越升越有，午後急升超過3%，現時最新報14.62元。富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）指出相關股份應該留意資金及走勢短炒，有貨投資者可留意下一個支持位13.8元，到位應減持。現時未有貨可等待股份喘穩後再吸納，止蝕位同樣為13.8元。足本分析→【按此】 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 長汽2333股價急升 短線部署+前景分析速覽 今日 長汽2333股價急升 短線部署+前景分析速覽 商湯020持蟹貨須知：一個價位不宜失 升穿這個區間才有力突破 今日 商湯020持蟹貨須知：一個價位不宜失 升穿這個區間才有力突破 港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好 今日 港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好 你可能感興趣 長汽2333股價急升 短線部署+前景分析速覽 今日 13:26 長汽2333股價急升 短線部署+前景分析速覽 商湯020持蟹貨須知：一個價位不宜失 升穿這個區間才有力突破 今日 12:46 商湯020持蟹貨須知：一個價位不宜失 升穿這個區間才有力突破 港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好 今日 12:28 港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好 最新專欄文章 更多 中海油883股價破底要減持？李卓穎：現時不建議撈底 今日 中海油883股價破底要減持？李卓穎：現時不建議撈底 阿里巴巴9988短炒機會到？即睇三大利好訊號＋短炒攻防策略 今日 阿里巴巴9988短炒機會到？即睇三大利好訊號＋短炒攻防策略 商湯020持蟹貨須知：一個價位不宜失 升穿這個區間才有力突破 今日 商湯020持蟹貨須知：一個價位不宜失 升穿這個區間才有力突破 港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好 今日 港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好 美股跌夠未？持有呢類美股要小心 2022/07/06 美股跌夠未？持有呢類美股要小心 長城汽車（02333） 個股分析 投資推介 市場動向 港股 技術分析 投資策略 減持