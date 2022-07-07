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長汽2333股價急升　短線部署+前景分析速覽

股市 13:26 2022/07/07

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長汽 （02333） 股價早段低開後越升越有，午後急升超過3%，現時最新報14.62元。富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）指出相關股份應該留意資金及走勢短炒，有貨投資者可留意下一個支持位13.8元，到位應減持。現時未有貨可等待股份喘穩後再吸納，止蝕位同樣為13.8元。足本分析→【按此

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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