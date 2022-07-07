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【Apple Watch】蘋果傳推極限運動版手錶　擁有更大屏幕、更堅固金屬殼

股市 13:15 2022/07/07

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【Apple Watch】蘋果傳推極限運動版手錶　擁有更大屏幕、更堅固金屬殼

彭博引述消息人士指，蘋果公司（Apple，美：AAPL）擬今年內發布極限運動版Apple Watch，將配備迄今為止最大屏幕、更大的電池容量和堅固金屬外殼。在新推極限運動版Apple Watch，蘋果據報也會推出新版Apple Watch SE，但SE版、標準版的Apple Watch會繼續沿用前代的屏幕尺吋。

報道指，極限運動版Apple Watch屏幕對角線尺寸近2英吋，較現有Apple Watch最大的1.9英吋屏幕再大約7%，像素將同步提升至410x502，與現有型號維持相同清晰度。

因應有更大屏幕，報道指，蘋果將在新版本Apple Watch顯示更多健康指標和訊息。除了尺吋不同，報道指，極限運動版Apple Watch將使用堅固的金屬材料，而非標準版本的鋁金屬，具有更防碎的屏幕和更大容量的電池，讓運動者可以更長時間地跟蹤鍛煉情況。

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美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Apple Watch

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