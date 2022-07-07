【線上學習】教育及學習機構疫下受困　覓線上課程出路　報讀人數升逾2倍

疫下綫上課程大行其道，海外綫上中學因而收生大增。受訪市民馬小姐表示，由於綫上課程方便又廉宜，加上女兒學校也曾使在綫上進行，故學習語言或繪畫選用網課，每月使費約1,000元。

加拿大安省網上中學總監陳先生表示，疫情前已經在香港營運，但疫下家長對綫上課程接受程度較高，加上有家長擔憂正在讀中學的子女受疫情影響，不能考上本地大學，便選擇額外修讀海外中學課程，經非聯招考試報讀本地大學，因而報讀的人數上升超過2倍。

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香港譜樂管弦樂協會總監李鍵麟稱，2020年疫情嚴峻之際，教學場地也需要關閉，因而開展了綫上授課，學生普遍習慣了這形式上課；爆發第5波疫情時，即時將課堂轉移至綫上，沒有完全停擺，營業額只微跌5%。

為了適應後疫新常態，他續指，未來繼續發展網上教學，改善網上教學的過程，研發更多可以使用網上教學的課程，擴大課程種類，以及提供彈性上課模式，並舉例，學生可隨時選擇網上或面授教學，例如4堂的課程，可以3堂網上、1堂面授。

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展望未來，李鍵麟將繼續發展網上課程，但強調：「面授課程不會被網上課程取代，反而網上及面授形式可作混合，互補長短，提升教學質素。」

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記者：馬意文