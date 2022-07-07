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【香港經濟】逾7成港企冀拓展業務　計劃於未來12個月開拓新市場

商業 13:30 2022/07/07

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根據Equinix針對IT決策者所進行的年度調查，儘管香港在過去兩年面對疫情所帶來的各種不利影響，本港企業對未來的全球拓展計劃仍然充滿信心。（資料圖片）

根據Equinix針對IT決策者所進行的年度調查，儘管香港在過去兩年面對疫情所帶來的各種不利影響，本港企業對未來的全球拓展計劃仍然充滿信心。

DSE放榜｜香港中學文憑考試7月20日放榜 為DSE考生打氣有電訊商向全港考生免費送5G SIM咭
 
Equinix的2022年《全球科技趨勢調查》訪問了全球共2,900位IT決策者，當中有71%的香港受訪者表示，企業計劃在未來12個月內拓展業務。此外，逾半（54%）香港IT領袖擬增加5G技術的投資額度，64%受訪者則認為企業需升級數碼基礎設施及系統，方能充分把握這項新技術所帶來的機遇。

疫情促使增加IT預算

事實上，疫情令各行各業的管理層意識到，企業需擁有穩健的數碼基礎設施，同時具備適時的應對能力，才能充分回應現時多變的業務需要。當中，有53%的受訪者表示疫情直接促使公司增加IT預算，而92%受訪者更表示隨著企業實施數碼轉型及提高服務靈活度，他們將維持或增加互連服務的投資。

此外，大部分香港受訪者（60%）認為疫情期間所落實的技術轉變及投資將會持續，而55%受訪者更表示疫情加快他們數碼轉型的過程。

推動業務虛擬化
 
同時，受訪企業亦指出數項限制全球業務增長的潛在因素，而供應鏈問題則令人尤其憂慮。57%的香港受訪者指出，業務受全球供應鏈問題及供應短缺影響，而49%受訪者更指全球芯片短缺威脅其業務。持續的供應鏈問題將增加企業推動業務虛擬化的需求，所以不少企業均計劃大舉投資於數碼基礎設施，以配合其增長計劃。

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【香港出口】香港信保局受保業務總額按年升2.6%　全球經濟仍面對不確定性

責任編輯：李智美

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