【職場趣聞】帶動職場新文化？　日企推實體生命值名牌　洞悉員工難言之隱

▲ 有日本物流媒體印刷企業洞悉到員工的難言之隱，將遊戲中的HP值（生命值）實體化，製作成名牌。（官方Twitter圖片）

打工仔最怕在壓力如牛負重和體力透支的情況下，仍有排山倒海的工作，若開口向上司要求減輕工作量，又怕被誤以為不求上進、想偷懶等，難以吐露心聲。兼任印刷、製造CD及DVD、物流等多範疇業務的日本企業洞悉到員工的難言之隱，將遊戲中的HP值（生命值）實體化，製作成名牌，供員工根據自己當天的工作狀態自由配戴相應的HP值名牌。

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據日媒《itmedia》報道，HP值名牌由日企Otoken推出，該企向員工提供3款HP值的名牌，分別有代表精力充沛的HP10,000/10,000、疲倦的HP3899/10,000和體力告急的HP15/10,000，員工可以根據當天身體、精神狀態選擇對應的HP值名牌。

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Otoken公關近日在Twitter上分享該企「HP值實體化」的做法，隨即引來廣大網民的迴響。他表示，該想法源於「員工每天同時承受工作和私人壓力，導致他們的精神和身體狀況每天也有不同變化。」但由於受日本的企業文化中的階級觀念和加班習慣影響，員工會基於自己的職位、角色和工作等原因而不輕易透露自己的壓力情況。

當該名公關向其中一位員工提及該情況後，員工便提議製作「看得見的」HP值，由此嘗試實行其想法，最終亦得到員工好評。

助管理層觀察 增與員工溝通話題

目前該企的銷售部門員工正試用HP值名牌，公關表示，透過管理層的觀察，發現HP值名牌除了可以將員工的體力具體顯示出來外，更成為員工間的溝通工具。盡管昔日員工之間較少交談，但現在員工和上司甚至會互相關心彼此的身體和精神狀態，而上司在指派工作時也會因應各員工的情況作出調整，一改公司工作氣氛。

該企公關透露，由於在網絡上得到不同打工仔的支持和欣賞，更因此決定於7月中下旬在其實體店推出HP值名牌。

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責任編輯：文睿