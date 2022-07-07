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【黑客攻擊】萬豪酒店再被黑客入侵　20GB客戶及員工數據遭外洩

科技 13:00 2022/07/07

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黑客從馬里蘭州巴爾的摩的BWI機場萬豪酒店，竊取了大約20GB數據，當中包括機密商業文件和客戶支付訊息。（法新社）

國際連鎖酒店萬豪集團（Marriott）在2018年及2020年時，被黑客入侵數據庫，造成逾5億名客戶數據遭外洩。近日萬豪酒店證實再被黑客入侵，並有20GB客戶及員工數據被洩露。

【黑客攻擊】偽裝系統郵件繞過阻截　報告：兩成電郵帶惡意HTML附件

據外媒《The Verge》報道，黑客從馬里蘭州巴爾的摩的BWI機場萬豪酒店，竊取了大約20GB數據，當中包括機密商業文件和客戶支付訊息。萬豪酒店發言人Melissa Froehlich Flood表示，黑客是利用「社交工程」（Social engineering ）的技倆，欺騙了一名酒店員工，讓他使用其電腦繼而進行入侵。

【網絡安全】Facebook、Instagram用戶數據遭盜取　中國科企疑為幕後黑手

「社交工程」是一種仿冒他人的詐騙伎倆，騙徒會以高超的社交技巧，操控別人的心理，像進行建築工程一樣，以謊言建構出可信的情境，從而騙取對方的信任，讓他自願透露機密資料。

Melissa Froehlich Flood指出，黑客並沒有進入萬豪酒店的核心網絡，所存取的訊息「主要包含非敏感的內部業務文件」。但是，萬豪酒店正準備通知300至400名受影響客戶有關數據泄露的情況。

【香港回歸25周年系列】物流運轉　國際機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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