【黑客攻擊】萬豪酒店再被黑客入侵　20GB客戶及員工數據遭外洩

▲ 黑客從馬里蘭州巴爾的摩的BWI機場萬豪酒店，竊取了大約20GB數據，當中包括機密商業文件和客戶支付訊息。（法新社）

國際連鎖酒店萬豪集團（Marriott）在2018年及2020年時，被黑客入侵數據庫，造成逾5億名客戶數據遭外洩。近日萬豪酒店證實再被黑客入侵，並有20GB客戶及員工數據被洩露。

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據外媒《The Verge》報道，黑客從馬里蘭州巴爾的摩的BWI機場萬豪酒店，竊取了大約20GB數據，當中包括機密商業文件和客戶支付訊息。萬豪酒店發言人Melissa Froehlich Flood表示，黑客是利用「社交工程」（Social engineering ）的技倆，欺騙了一名酒店員工，讓他使用其電腦繼而進行入侵。

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「社交工程」是一種仿冒他人的詐騙伎倆，騙徒會以高超的社交技巧，操控別人的心理，像進行建築工程一樣，以謊言建構出可信的情境，從而騙取對方的信任，讓他自願透露機密資料。

Melissa Froehlich Flood指出，黑客並沒有進入萬豪酒店的核心網絡，所存取的訊息「主要包含非敏感的內部業務文件」。但是，萬豪酒店正準備通知300至400名受影響客戶有關數據泄露的情況。

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責任編輯：陳卓賢