商湯020持蟹貨須知：一個價位不宜失 升穿這個區間才有力突破 股市 12:46 2022/07/07 分享： 分享： 商湯 （00020） 股價半日逆市升逾1%，不少投資者想趁低位撈貨博反彈，富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）指現時股價仍然整固當中，如果股價升穿2.38-2.79元的區間後才有望反彈，但跌穿2.38元要考慮離場。足本分析→【按此】 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：中國國航（00753） 2022/07/06 【潛力股精選】梁耀康：中國國航（00753） 【ET開市直擊】油價跌破百元陷弱勢 下半年股市東升西降？（附time code） 今日 【ET開市直擊】油價跌破百元陷弱勢 下半年股市東升西降？（附time code） 【石Sir午市閒談】今日推介中遠海控、中國燃氣 並講解受壓股騰訊 今日 【石Sir午市閒談】今日推介中遠海控、中國燃氣 並講解受壓股騰訊 港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好 今日 港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 2022/07/04 【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：中國國航（00753） 18:35 2022/07/06 【潛力股精選】梁耀康：中國國航（00753） 【ET開市直擊】油價跌破百元陷弱勢 下半年股市東升西降？（附time code） 今日 11:45 【ET開市直擊】油價跌破百元陷弱勢 下半年股市東升西降？（附time code） 【石Sir午市閒談】今日推介中遠海控、中國燃氣 並講解受壓股騰訊 今日 12:30 【石Sir午市閒談】今日推介中遠海控、中國燃氣 並講解受壓股騰訊 最新專欄文章 更多 港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好 今日 港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好 美股跌夠未？持有呢類美股要小心 2022/07/06 美股跌夠未？持有呢類美股要小心 美國減對華關稅勢在必行？即睇哪些股份有機會受惠 2022/07/06 美國減對華關稅勢在必行？即睇哪些股份有機會受惠 10萬資金炒港股有咩揀？3類港股值得留意 2022/07/06 10萬資金炒港股有咩揀？3類港股值得留意 醫藥股受追捧 盧嘉偉推介兩隻藥股（附操作策略） 2022/07/06 醫藥股受追捧 盧嘉偉推介兩隻藥股（附操作策略） 港股 美股 博反彈 撈貨 投資策略