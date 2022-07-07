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商湯020持蟹貨須知：一個價位不宜失  升穿這個區間才有力突破

股市 12:46 2022/07/07

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商湯 （00020） 股價半日逆市升逾1%，不少投資者想趁低位撈貨博反彈，富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）指現時股價仍然整固當中，如果股價升穿2.38-2.79元的區間後才有望反彈，但跌穿2.38元要考慮離場。足本分析→【按此

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》*

 

欄名 : 3分鐘睇股

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